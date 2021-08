Le Grand Prix de Trois-Rivières sort de la ville

Pour la toute première fois en 51 ans d’histoire, les épreuves de la première fin de semaine du Grand Prix de Trois-Rivières ne seront pas disputées sur le circuit du Parc de l'Exposition.

C’est plutôt le village de Sainte-Geneviève-de-Batiscan qui accueillera les premières courses de motocross et de quad sur un circuit semi-terre battue et semi-routier

Deux enclos séparés pourront accueillir chacun jusqu'à 500 spectateurs.

L'organisation aurait pu modifier ses plans en cours de préparation lorsque la Santé publique a assoupli les règles en matière de rassemblements extérieurs, mais a finalement décidé de s'en tenir au scénario de départ avec un Grand Prix décentralisé.

«Pour nous, l'idéal, c'est de pouvoir tenir toutes nos activités à Trois-Rivières. On est le Grand Prix de Trois-Rivières. Dans ce cas-ci, ça nous a permis de se délocaliser, d'utiliser des infrastructures, comme ici, qui sont dans la région. On stimule l'activité économique. On invite les visiteurs chez nous en Mauricie», a commenté le directeur de l'évènement Dominic Fugère.

Le Grand Prix ayant été mis sur pause en 2020, des bénévoles, heureux que les activités reprennent, avaient le coeur à l'ouvrage lors du montage du circuit temporaire.

«Il était temps que ça revienne. Ça va faire sortir le monde et ça va faire du bien à tout le monde», s'est enthousiasmé Louis Lavallée, bénévole depuis sept ans.

Dimanche les compétitions se déplaceront sur le circuit de karting à Saint-Célestin, près de Bécancour. Les courses y seront toutefois présentées sans la présence du public.

En fin de semaine prochaine, les épreuves, notamment celle de Nascar, réintégreront le circuit trifluvien. Jusqu'à 10 000 spectateurs pourront y assister.