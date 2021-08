Mort mystérieuse d'une personne handicapée: une jeune femme retrouvée noyée dans son bain

Une enquête a été ouverte sur un décès survenu en fin de semaine dernière dans une ressource pour personnes handicapées et TVA Nouvelles a appris qu’il s’agit d’une jeune femme, âgée au début de la vingtaine, lourdement handicapée, qui aurait été retrouvée morte noyée dans son bain.

Les policiers de Saguenay ont confirmé lundi avoir ouvert une enquête dans ce dossier.

La jeune femme se trouvait dans une ressource de type familial où elle avait été confiée sur le territoire de Saguenay.

L’histoire demeurait encore nébuleuse vendredi concernant les circonstances entourant ce drame, les autorités se faisant avares de commentaires sous prétexte qu’une enquête policière est en cours pour faire la lumière sur cette affaire.

Ce type de ressource familiale étant sous la responsabilité du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les autorités de la santé ont confirmé avoir été informées de l’événement.

Le CIUSSS a refusé d’en dire davantage, mais a fait parvenir à TVA Nouvelles une brève réponse par courriel.

«Un accident est survenu dans une ressource de type familiale la fin de semaine dernière et une personne est malheureusement décédée. Le CIUSSS souhaite offrir ses plus sincères condoléances à la famille touchée», est-il possible de lire.

«Le CIUSSS a offert et continue d’offrir tout le soutien nécessaire, tant aux usagers et leurs familles, qu’aux responsables et aux employés de la ressource», a-t-il été ajouté.