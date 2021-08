Passeport vaccinal: «On a vu assez de gens souffrir et mourir», plaide le Dr Simon

La vaccination continue de faire ses preuves un peu partout pour ralentir l’épidémie de COVID-19. Après l’annonce d’un passeport vaccinal, les gouvernements pourraient opter vers une vaccination obligatoire pour certaines clientèles. De passage à LCN, le docteur Mathieu Simon rappelle les bienfaits de la vaccination.

«Je suis très biaisé, mais, moi, le pourcentage acceptable dans la santé et ailleurs c’est 100 % parce que c’est un vaccin qui est sécuritaire et qui nous prémunit contre une catastrophe sociétale et médicale», a expliqué le chef de l’unité des soins intensifs de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

Les docteurs sont tous vaccinés, par contre certains professionnels du milieu de la santé tardent à recevoir leur première dose du vaccin.

«Je respecte le choix de chacun même si je ne le comprends pas», a souligné le Dr Simon.

Pour lui, le choix est simple parce que chaque membre du milieu de la santé doit subir un dépistage intensif à tous les quarts de travail pour être certain de protéger les patients les plus vulnérables.

«Honnêtement, entre deux piqures et un écouvillon dans le nez tous les jours, je pense que le choix est assez simple», a-t-il mentionné.

Une bonne idée?

Questionné au sujet de la vaccination obligatoire, le docteur n’est pas convaincu. Il préférait plutôt l’option du passeport vaccinal qui récompense les gens qui optent vers cette option au lieu.

«Je pense que de faire comprendre aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner qu’il y a des conséquences et ces conséquences-là c’est que le système décide de les protéger par un passeport vaccinal (...) je crois que c'est une meilleure façon de convaincre les gens», a mentionné Dr Mathieu Simon.

Une chose est claire selon lui, la vaccination est la clé pour aider le système de santé, mais également pour passer à travers cette pandémie.

«On a vu assez de gens souffrir et mourir pour se dire que c’est réel et que le vaccin est un moindre mal», a témoigné le chef de l’unité des soins intensifs de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.