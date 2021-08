Passeport vaccinal: quelles répercussions pour les bars et restos?

Si l’annonce de l’instauration d’un passeport vaccinal a convaincu plusieurs personnes de se faire inoculer, d’autres Québécois se montrent toujours réticents face à la vaccination.

Pour les antivaccins convaincus, une telle mesure ne change absolument rien. Ces personnes préfèrent se priver d’aller au restaurant plutôt que de recevoir une injection.

Certains avouent qu’un tel incitatif leur ferait changer leur fusil d’épaule, alors que d’autres admettent qu’ils se résigneraient à y aller, afin de pouvoir sortir.

Du côté des restaurateurs, on est plutôt confiant que la majorité des clients se plieraient au passeport vaccinal.

«Je pense que c’est davantage les plus jeunes qui ont un peu plus de difficulté avec ça, tandis que notre clientèle familiale ou les personnes d’un certain âge comprennent la situation», a affirmé à TVA Nouvelles l’assistant-gérant de la crêperie Chez Suzette, Martin Lussier.

Ce dernier est d’avis que les bars et bistros vont écoper beaucoup plus du passeport vaccinal, puisqu’ils seront privés d’une plus grande partie de leur clientèle.