Pfizer: de rares cas de paralysie de Bell après la vaccination

De très rares cas de paralysie de Bell ont été signalés après l’injection du vaccin contre la COVID-19 Pfizer-BioNTech chez un petit nombre de personnes au Canada et à l’étranger.

La paralysie de Bell est un épisode de faiblesse ou de paralysie des muscles du visage, généralement temporaire. Les symptômes apparaissent soudainement et commencent à s’atténuer après quelques semaines. La cause exacte est inconnue, mais pourrait être le résultat d’un gonflement et d’une inflammation du nerf qui contrôle les muscles d’un côté du visage.

Parmi les symptômes, on retrouve notamment le manque de coordination des muscles qui contrôlent les expressions faciales, la perte de sensibilité du visage, des maux de tête, des larmoiements, une salivation excessive, une perte du sens du goût, une hypersensibilité au son dans une oreille et une incapacité à fermer un des deux yeux.

«L’étiquette du vaccin contre la COVID-19 de Moderna contient déjà des renseignements sur les cas signalés de paralysie de Bell après la vaccination, et le Ministère poursuit son évaluation du problème pour tous les vaccins contre la COVID-19 autorisés au Canada», a fait savoir Santé Canada dans un communiqué, vendredi.

L’organisme fédéral a tenu à rassurer la population et à préciser que ces cas sont «très rares».

«Les vaccins contre la COVID-19 continuent d’être sûrs et efficaces pour les protéger contre la COVID-19. Les avantages des vaccins contre la COVID-19 l’emportent toujours sur leurs risques éventuels, car les preuves scientifiques montrent qu’ils réduisent les décès et les hospitalisations dus à la COVID-19», a rappelé Santé Canada.