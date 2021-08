Philippines: entrée en vigueur du confinement de Manille, en raison du variant Delta

MANILLE, Philippines | Un nouveau confinement est entré en vigueur à Manille vendredi, les autorités philippines tentant de contenir une recrudescence dans le pays des cas liés au variant Delta de la COVID-19.

À travers Metro Manila (la région de la capitale où vivent plus de 13 millions de personnes) des barrages de police ont été mis en place, provoquant de longues files d’attente, les policiers inspectant les véhicules afin de s’assurer que seules les personnes travaillant pour des secteurs d’activité essentiels étaient à bord.

Les experts avaient averti qu’une vague de contaminations liées à ce variant très contagieux pourrait submerger les hôpitaux dans les prochaines semaines si les mesures de restrictions n’étaient pas drastiquement renforcées dans la capitale.

Le confinement annoncé la semaine dernière a été étendu jeudi à la province de Laguna, au sud de Manille. Les restrictions ont été renforcées dans d’autres régions où les contaminations ont connu une flambée.

Les Philippines ont enregistré plus de 330 cas de Delta ces dernières semaines et les autorités redoutent que se variant ne se propage à travers l’archipel. Au total, plus de 1,6 million de cas ont été recensés dans le pays, dont plus de 28 000 décès, depuis le début de la pandémie.

Les différents confinements ainsi que les mesures de restriction, telles que l’interdiction pour les enfants de sortir à l’extérieur, ont laissé l’économie exsangue, des millions de personnes sans emploi et des familles dans la précarité.

Ce nouveau confinement pourrait aggraver le phénomène de pauvreté, le gouvernement n’ayant versé jusqu’à présent qu’une aide de 4000 pesos (environ 85 $) par foyer.

Seules les entreprises et les travailleurs travaillant pour les secteurs essentiels peuvent poursuivre leur activité pendant les deux prochaines semaines.

La pratique sportive en plein air est autorisée, mais un couvre-feu nocturne de huit heures a été mis en place.

« J’espère que le gouvernement sera en mesure d’apporter une aide pour couvrir nos dépenses », a déclaré à l’AFP un poissonnier, Junrel Bihag, tout en reconnaissant que sa vie depuis la pandémie est « vraiment difficile ».

Les personnes non vaccinées redoutant de ne pas être autorisées à sortir de chez elles ou à recevoir de l’aide du gouvernement pendant le confinement, des milliers d’habitants ont afflué vers les centres de vaccination jeudi.

Le pays peine à vacciner sa population en raison de difficultés d’approvisionnement et de problèmes logistiques. Seulement 10 millions de personnes (9 % de la population) ont déjà reçu deux doses de vaccin.

