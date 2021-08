Pour un Musée de l’histoire nationale du Québec

Pour la Commission Relève de la CAQ, l’histoire québécoise est d’abord une source de fierté, et c’est en la faisant connaître que nous pourrons rassembler tous les Québécois derrière elle. Pour y parvenir, nous souhaitons la création d’un Musée de l’histoire nationale du Québec, dont la mission serait de vulgariser et de promouvoir notre récit collectif.

Notre histoire, une source de fierté et d’unité

L’histoire du Québec, c’est avant tout celle d’une nation francophone en Amérique, qui a réussi depuis quatre siècles à développer son unicité. C’est le récit de la survie et de l’épanouissement d’une culture singulière et francophone dans un continent massivement anglophone, et cette différence collective a de quoi nous rendre fiers. L’histoire du Québec, c’est aussi l’histoire de l’apport des peuples autochtones et des communautés culturelles qui ont contribué à notre récit collectif.

Pour toute nation, l’histoire est une mémoire partagée, un récit qui permet de se rassembler autour de ce qui nous unit et de donner un sens à la collectivité. Il faut connaître ses lumières, mais aussi ses zones d’ombres, pour mieux vivre ensemble tout en écrivant les nouvelles pages de l’histoire de notre peuple. La Relève caquiste croit qu’il est temps de marquer un grand coup pour la promotion de notre aventure nationale en créant un musée qui lui serait entièrement consacré.

Un musée pour promouvoir notre histoire

Actuellement, il n’existe aucun musée d’envergure qui soit dédié spécialement à la vulgarisation et à la mise en valeur de l’histoire québécoise. Pourtant, il s’agirait d’une institution incontournable pour les sorties scolaires, pour les touristes et pour les nouveaux arrivants qui souhaitent s’intégrer à notre nation. Alors que le gouvernement investit dans la création d’Espaces bleus partout au Québec, un Musée de l’histoire nationale du Québec pourrait collaborer avec ce nouveau réseau d’institutions muséales, notamment par la conception d’expositions mettant en valeur les grands personnages et les événements importants des 400 ans d’histoire de notre nation.

La Relève caquiste croit en une histoire québécoise populaire et rassembleuse, une « épopée en Amérique » qui culmine aujourd’hui en une société moderne et unique au monde. Nous n’avons pas à nous excuser pour notre histoire, bien au contraire. C’est en la faisant connaître que nous retrouverons la fierté d’appartenir à un peuple qui lutte depuis des siècles pour préserver sa différence.

Keven Brasseur, président de la Commission de la Relève de la CAQ