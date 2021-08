Quand la COVID met les amitiés à rude épreuve

Non seulement la pandémie contre laquelle nous luttons depuis de très longs mois entraîne-t-elle des retombées néfastes dans les systèmes de santé et l’économie, mais la lutte pour en limiter les effets ou l’endiguer divise.

Je ne crois pas me tromper en affirmant que nous sommes tous et toutes las des mesures sanitaires et de la durée de cette crise. Si, dans certains cas, on s’accroche toujours aux progrès de la science et à l’espoir de retrouver des habitudes de vie plus normales, d’autres sont au désespoir.

À ceux qui ont baissé les bras, il faut ajouter ce groupe d’irréductibles qui s’opposent systématiquement à tout, autant aux mesures barrières qu'à la vaccination. Ils sont suffisamment nombreux à se manifester pour que le ton monte et que plusieurs gouvernements envisagent maintenant des mesures qu’on aurait préféré mettre de côté. Dans notre cas, on peut penser à l’annonce d’hier dans le dossier du passeport vaccinal.

Si, collectivement, nous sommes de plus en plus impatients face à ceux qui freinent les initiatives des experts de la santé publique et des dirigeants, il est bien possible que, sur le plan personnel, vous ayez eu à en découdre avec des opposants sur les réseaux sociaux, au sein de votre propre famille ou dans votre cercle d’amis.

Aux États-Unis, le site The Hill a lancé en 2019 une initiative qu’on dit indépendante et qui informe les Américains sur plusieurs sujets. L’idée de fournir aux citoyens d’un pays des données objectives pour éclairer leur réflexion et leur participation à l’exercice démocratique n’est pas nouvelle, mais The Hill ajoute ainsi sa contribution.

Cette initiative porte le nom «Changing America» et les responsables se sont récemment penchés sur des retombées de la lutte contre la COVID. Comment la pandémie et la lutte ont-elles touché les Américains? Quels en sont les coûts sociaux?

Parmi les données les plus spectaculaires, on relève que 20% des Américains affirment avoir mis fin à une amitié en raison d’opinions divergentes au sujet de la COVID.

Une fois de plus, l’allégeance politique semble avoir un impact sur les résultats, puisque les démocrates sont plus nombreux que les républicains à avoir renoncé à une amitié.

Parmi les données présentées par Changing America, j’ai également relevé que 18% de nos voisins affirment connaître une personne morte de la COVID. Des chiffres qui ne devraient pas nous étonner quand on sait que plus de 600 000 Américains sont morts de complications provoquées par le virus.

La lutte contre la COVID a pris une tournure résolument politique aux États-Unis, mais elle touche également les citoyens sur une base personnelle. On peut penser que les choses ne s’amélioreront pas sur le plan social quand on observe la hausse des cas dans la plupart des États et la reprise timide de la vaccination.

Aux États-Unis comme ici, on envisage des mesures de plus en plus musclées pour s’assurer d’offrir une résistance plus structurée à la quatrième vague. Rien pour calmer les ardeurs des opposants à ces mesures ou de ceux qui considèrent que les récalcitrants contribuent à prolonger inutilement le supplice.