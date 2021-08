Réduction des heures d’ouvertures à l’urgence de l’hôpital de Port-Cartier

Les urgences de l’hôpital de Port-Cartier, sur la Côte-Nord, vont être fermées entre 20 h et 8 h le matin pendant deux semaines, à compter du 15 août.

«C’est la première fois que l’on ferme [l’urgence] en raison d’une pénurie d’infirmières», a admis le directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire du Centre de Santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Jean-François Labelle, en ajoutant que les fermetures temporaires du passé étaient causées par le manque de médecins.

Le plan d’infirmières de l’hôpital prévoit 19 infirmières, a-t-il expliqué, mais il y en a huit actuellement sur le plancher. Les absentes sont en vacances, en congé de maternité ou de maladie, notamment.

En temps normal, le Centre de Santé de la Côte-Nord recruterait des infirmières d’agences privées pour combler le manque de ressources humaines. Sauf que ces infirmières aussi sont parties en vacances et l’établissement de santé n’a pas les coudées franches pour payer le fort prix afin d’en attirer d’autres. Un décret du gouvernement du Québec sur la main-d’œuvre indépendante l’en empêche.

«On a des balises nettement plus claires sur l’embauche de ces ressources-là. Les contraintes au niveau salariales sont fixées par le décret. On ne peut pas dire, on va vous payer plus cher parce qu’on est dans le trouble et on veut en attirer plus», a expliqué le Dr Jean-François Labelle.

Une infirmière et un médecin sur place pour les soins «vitaux»

Pendant les heures de fermeture de l’urgence, il y aura une infirmière et un médecin à l’hôpital de Port-Cartier. «S’il y avait une urgence vitale, il y a une deuxième infirmière qui va être de garde à domicile qui pourra se déplacer et venir aider l’équipe pour les transférer vers Sept-Îles par la suite».

En cas d’accident grave dans les villages isolés à l’ouest de Port-Cartier, le personnel ambulancier dirigerait la ou les personnes blessées vers Baie-Comeau ou vers Sept-Îles. «De toute façon en traumatologie, c’est Sept-Îles le corridor de services», a précisé Jean-François Labelle.

S’inscrire plus tôt à l’urgence pour voir un médecin

Si vous devez vous rendre à l’urgence de Port-Cartier du 15 au 29 août, assurez-vous d’être inscrit à l’urgence avant 18 h. Cela permet au médecin de finir sa liste de patients avant la fermeture à 20h. Le Centre de Santé de la Côte-Nord compte sur la collaboration des citoyens.

«On s’attend à ce qu’il y ait un peu moins de consultations moins urgentes dans ces périodes-là. C’est ce qui s’est déjà vu quand on fermait Port-Cartier la nuit. Les gens collaborent bien et sont conscients qu’ils ne seront pas vus s’ils ont une pathologie mineure», a espéré le directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire du CISSS de la Côte-Nord.

Dans un communiqué, le Centre de Santé de la Côte-Nord dit évaluer «toutes les options possibles» pour éviter une autre fermeture de l’hôpital de Port-Cartier au cours de l’été.