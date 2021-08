Retour des navettes GoHelico

Les navettes GoHelico du Complexe Capitale Hélicoptère, offertes en collaboration avec le Centre de parachutisme Atmosphair et l’Aérodrome de Pintendre, reprendront du service alors que se poursuivront les travaux sur le pont Pierre-Laporte, du 8 au 18 août.

Ayant connu un engouement important lors de la première portion des travaux, ces vols seront à nouveau disponibles du lever du soleil jusqu’à 8h00 et de 16h00 au coucher de soleil, puis relieront le Complexe Capitale Hélicoptère (1688, route de l'Aéroport) et l’Aérodrome de Pintendre (438, chemin Ville-Marie, Pintendre) au coût de 89,95$ par vol ou 169,95$ l’aller-retour. Carnet de 10 vols pour 799,50$ aussi disponible. Pris en charge par le pilote, les passagers seront informés des règles de sécurité avant d’être dirigés à bord d’un Robinson R44, d’une capacité de trois passagers et du pilote. Une fois à destination, chacun sera responsable de ses déplacements au sol.

► Réservation par téléphone uniquement, au (418) 204-7777