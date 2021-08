Un festival pour les amateurs de plein air

Surfant sur l’engouement pour les sports extérieurs, une grand-messe du plein air voit le jour et promet un week-end d’immersion totale aux participants.

Le Festival NORR se tiendra dans la Vallée Bras-du-Nord, au nord de Saint-Raymond, du 17 au 19 septembre. L’événement proposera une formule tout inclus aux amateurs de plein air, de plus en plus nombreux depuis la pandémie.

« Les gens découvrent de nouvelles passions. On a été emmené à redécouvrir l’extérieur et les activités que ça offre », estime le fondateur du festival, Loïck Martel-Magnan, qui entend créer un « happening » pour permettre aux passionnés de se retrouver.

« C’est la mission première. Il existe des événements compétitifs en plein air, mais il n’y a pas d’événements participatifs où les gens de différents milieux peuvent se rencontrer », explique l’organisateur, rappelant que le confinement de la dernière année nous donne envie de nous retrouver.

Ateliers avec des pros

Loïck Martel-Magnan

Fondateur du Festival NORR

Le nouveau festival offre deux types d’admission, soit l’entrée « découverte » et la formule « autonome ».

« Pour les débutants, on offre des ateliers d’encadrement sur divers sports comme le canot, l’escalade, le standup paddle », indique M. Martel-Magnan, précisant que ces ateliers sont offerts par des professionnels de chacune des disciplines.

L’accès « autonome » s’adresse quant à lui à des initiés qui veulent passer du bon temps avec d’autres passionnés dans le décor enchanteur de la Vallée Bras-du-Nord.

Des formations d’une heure abordant différents sujets seront aussi offertes tout au long du week-end.

« On a des ateliers sur “cultiver son jardin en ville”, on en a sur la vanlife, sur le montage de mouches pour la pêche, un atelier de cuisine en plein air, on couvre vraiment large », souligne le fondateur.

Au total, 600 personnes pourront participer à cette première édition en raison des normes sanitaires toujours en vigueur.

Tout inclus

Les participants dormiront sur place alors qu’un immense site de camping en pleine forêt sera aménagé pour recevoir des tentes.

Les repas sont inclus dans le prix d’entrée et un spectacle du groupe Clay and Friends est aussi prévu le samedi en soirée.

« Ça va être particulier parce qu’on produit le spectacle en pleine nature, en plein bois, complètement déconnecté de la ville et du quotidien. Ça va être une expérience spéciale », assure l’organisateur, qui voit déjà grand pour son festival.

« On aimerait faire un concept hivernal et on veut aussi grossir pour en faire une série d’événements », affirme M. Martel-Magnan.