Une joie indescriptible pour les proches de deux athlètes

L’euphorie a retenti jusqu’en banlieue de Québec après la victoire des Canadiennes en finale de soccer, à Tokyo, vendredi.

Évelyne Viens, de L’Ancienne-Lorette, et Gabrielle Carle, de Lévis, ont accompli un rêve de jeunesse en raflant l’or avec leurs coéquipières, à la suite d’un gain de 3-2 de leur équipe en tirs de barrage contre la Suède.

Leurs proches, témoins de leurs sacrifices depuis de nombreuses années, ont vécu toute une gamme d’émotions, même si les deux Québécoises n’ont pas été appelées à fouler le terrain lors de la rencontre décisive.

« C’est incroyable. On l’a vue toute petite juste ici à botter devant un but. Comment de fois qu’elle sortait pour botter et toucher au ballon ? Bien, là, crime, excusez-moi, mais elle nous ramène une médaille d’or ! », lance tout sourire le père d’Évelyne, André Viens, qui revoit sa fille maniant le ballon avec entêtement dans la cour familiale, plus jeune.

La jeune femme de 24 ans, qui s’est entre autres illustrée avec le Paris FC en France l’hiver dernier, parlait des Jeux olympiques depuis au moins la 6e année du primaire.

Fierté

« La fierté, l’honneur... c’est indescriptible », raconte sa mère, Chantal Moffet.

Les deux Québécoises étaient membres à part entière de l’équipe nationale et ont obtenu du temps de jeu lors des matchs précédemment disputés à Tokyo. Elles sont d’ailleurs montées sur le podium. Leur médaille leur appartient donc pleinement, disent leurs proches.

« Moi, je pense que c’est un début. Je le dis souvent, c’est son sac à dos. En ce moment, elle est en train de le remplir d’expériences et c’est ce dont elle a besoin pour poursuivre [sa carrière] », dit Mme Moffet.

Historique

Le sentiment d’exaltation était semblable du côté de Lévis, où l’entourage de Gabrielle Carle a fébrilement regardé la partie, avant de sauter de joie quand l’issue du match fut scellée.

« C’est un match historique pour le Canada, puis pour Gabrielle, c’est une expérience incroyable. C’était un match digne d’Hollywood. Lors du but gagnant, le plafond a explosé », raconte son père, Jean Carle.

C’est une deuxième médaille pour la championne de seulement 22 ans, qui avait remporté le bronze à Rio en 2016, comme réserviste avec l’équipe canadienne.

« Ça fait longtemps que je suis fier de Gabrielle, puis là, c’est juste incroyable. T’es olympienne, là. Pour nous autres qui regardons les Olympiques depuis qu’on est tout petit, et là, ta fille qui va revenir avec une médaille d’or [...] la tête m’éclate de fierté, c’est certain ! », lance l’homme.