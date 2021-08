Une récolte grandiose

Les médailles d’argent et de bronze obtenues respectivement au 5000 m masculin et au relais 4 x 100 m masculin permettent à l’équipe d’athlétisme de ramener six médailles au Canada, ce qui égale la récolte obtenue aux Jeux de Rio, il y a cinq ans.

La journée a débuté en beauté quand Mohammed Ahmed a décroché l’argent sur 5000 m, ce qui s’avérait la première médaille olympique à vie pour le Canada dans cette discipline.

Les célébrations n’étaient pas finies que l’équipe du relais 4 x 100 m, formée de Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney et la légende Andre De Grasse montait sur la troisième marche du podium.

Les six médailles canadiennes en athlétisme ont été gagnées par des hommes. Ces médaillés sauvent ainsi l’honneur masculin, puisque toutes les autres médailles canadiennes à Tokyo sont l’œuvre des dames.

Cette récolte en athlétisme égale donc celle des derniers Jeux d’été et se veut le meilleur résultat depuis les neuf médailles obtenues en 1932 dans cette discipline.

Grand retour pour Ahmed

Pourtant, Ahmed ne semblait pas positionné pour contribuer à la moisson canadienne de Tokyo au début de sa course. Sixième au dernier tour et positionné vers l’extérieur, il a entamé le sprint final qui l’a conduit au quatrième rang dans le dernier droit.

Son accélération sublime près de la ligne d’arrivée avait de quoi donner des frissons. Il a bouclé le parcours en 12 min 58,61 s, tout juste derrière l’Ougandais Joshua Cheptegai (12 min 58,15 s) et devant l’Américain Paul Chelimo (12 min 59,05 s).

« Tous les compétiteurs étaient des athlètes capables de gagner. Je me sentais en forme et fort. Il fallait juste que je coure en étant détendu.

« Je me répétais des encouragements et même quand j’étais en sixième position, j’avais le sentiment que j’étais capable de gagner une médaille. Je lisais le non verbal des autres et je me disais : tu peux le faire, ça va bien ! », a raconté le médaillé en conférence de presse.

Douce revanche

Pour Ahmed, cette deuxième place a permis de chasser un arrière-goût amer laissé par sa quatrième place à Rio en 2016. Ce résultat le hantait depuis.

« Je suis soulagé. Les cinq dernières années n’ont pas été faciles pour moi mentalement. Il y a eu beaucoup de doute et d’incertitude. J’ai travaillé beaucoup et dans les 150 derniers mètres, c’est à ça que je pensais », a-t-il indiqué.

Mi-figue, mi-raisin

Du côté du relais 4 x 100 m, la satisfaction d’avoir obtenu une médaille de bronze est bien présente, mais l’équipe s’attendait à une autre couleur, compte tenu de l’élimination surprise des Américains en demi-finale.

Les Canadiens ont dû se remettre d’un échange quelque peu hésitant entre Brown et Baker. De Grasse, qui est sorti comme un boulet de canon comme dernier coureur en piste, a sauvé la mise en faisant passer son équipe de la cinquième place lorsqu’il a pris le relais à la troisième, au final, en 37,70 s.

Les Italiens (37,50 s) et les Britanniques (37,51 s) les ont devancés.

« C’est une grosse surprise », a concédé De Grasse au sujet de la victoire des Italiens.

« Pour être honnêtes, nous pensions que notre plus grosse compétition viendrait des Britanniques, des Jamaïcains et des Chinois. On ne les a pas vus venir et ils ont couru de manière exceptionnelle. Ils ont montré au monde qu’ils avaient leur place et nous avons hâte de les revoir. »

