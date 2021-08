MANTHA, Jean-Guy



Au Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, le 2 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Mantha, époux de dame Yolande St-Jean. Il était le fils de feu dame Aldéna Lepage et feu monsieur Roch Mantha. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Yolande; ses fils : feu Jean (France Joly) et Pierre; ses petits-fils : Jean-William et Tommy; son arrière-petit-fils Alexis (Vicky Maltais); ses sœurs et son frère : Jacqueline (Raymond Bolduc), feu Lucille (Peter Mercier) et feu Claude (feu Louise Fillion); sa belle-famille Harvey : Irène (feu Benoît Thibault), feu Fernand (feu Berthe Michaud), Lucille (feu André Fleury), feu Léo (feu Jeanne-d'Arc Demers) André (Nicole Lemay), Lise (Michel Bienvenue), feu Jean-Marie, Gaétan (Éveline Pinsonneault), Marcel (Monique Fauchon), feu Laurent (Lucille Jomphe), feu Pierrette (feu Gérard Pedneault) et feu Jacques ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec, 500-3750, boulevard Crémazie Est, Montréal (Qc), H2A 1B6, tél. : (514) 259-3422 ou 1 (800) 361-3504, site web : www.diabete.qc.ca