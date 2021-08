AUBIN, Paul



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 juillet 2021, est décédé monsieur Paul Aubin, époux de madame Huguette Déry. Il était le fils de feu monsieur Johnny Aubin et de feu dame Georgianna Rouleau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Monsieur Aubin laisse dans le deuil son épouse Huguette. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : feu Oliva, feu Lodina (feu Philippe Laflamme), feu Sylvio (feu Laurette Labonté), feu Gracia (feu Armand Mathieu), feu Rosa (feu Ferdinand Mercier), feu Leonidas (feu Thérèse Ruel), feu Roméo (feu Yvonne Mathieu), feu Emilien Aubin (feu Germaine Boutin, feu Simone Larochelle), feu Lorenzo (feu Germaine Nolet), feu Albert (feu Gilberte Laflamme), feu Laurette (feu Paul Nolet), feu Jeannine (feu Paul Roussel et feu André Fortier). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Déry : Roger (Anita Trépanier), Solange (feu Gérard Chabot), Luce (feu Jean Sabelli), feu Denise, feu Gemma et feu Eliane, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel soignant de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387