TRUDEL BERGEVIN, Denise



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère. Après une courte maladie et entourée de l'amour des siens, le 1er aout 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Denise Trudel Bergevin, épouse de monsieur Georges Bergevin, fille de feu Antonio Trudel et de feu Marie-Jeanne Voizelle. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son époux des 63 dernières années, ses enfants: Sylvie, Ginette (Jacques Harvey), Danielle (feu Christian Rojas), Richard (Carmen Poulin) et Nicole; et ses petits-enfants: Thomas et Charles Poulin-Bergevin, et Gabriel Rojas. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Colette Trudel Verret (feu Roger Verret), ses belles-sœurs Rita Roger Bergevin (feu Raoul Bergevin) et Gisèle Hallé Trudel (feu Jean-Robert Trudel), ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins, amies et amis. Elle est allée rejoindre son fils Paul, son frère Jean-Robert et ses sœurs: Marcelle (Amédée Thibault), Georgette (Henri Simard) et Hélène (Roland Chabot). La famille recevra les condoléances le mercredi 11 août de 18 h 30 à 21 h 30 àVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou bien à la Maison Revivre.Société canadienne du cancerwww.cancer.caMaison revivremaisonrevivre.weebly.com