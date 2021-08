50 idées de voyages en attendant... l'été 2022

Mieux vaut attendre encore un peu avant de s’envoler pour l’étranger. Les variants de la COVID-19 menacent. Des pays imposent toujours tests et quarantaine aux voyageurs. Le vaccin AstraZeneca et la vaccination mixte ne sont pas acceptés partout. Nos frontières avec les États-Unis demeurent fermées. Ce n’est pas simple pour les voyageurs – même les plus téméraires. En attendant que l’industrie du voyage reprenne son envol, on peut toujours rêver... Voici cinquante destinations inspirantes pour l’an prochain, sélectionnées par notre chroniqueuse et spécialiste du voyage Lise Giguère.

1 Paris

Oh que oui, nous revisiterons Paris, que l’on aime pour la douceur de son climat, la richesse de son histoire, son architecture, ses incomparables musées, ses grandes places en étoile, la Seine qui invite à la flânerie, sa tour Eiffel, sa cathédrale Notre-Dame qui se refait une beauté, l’odeur des croissants chauds, ses terrasses ensoleillées, et surtout, parce que Paris, eh bien, c’est Paris !

2 New York

Ville palpitante et débordante d’activités et de divertissements, New York est devenue un lieu de pèlerinage pour de nombreux Québécois qui, chaque année, souhaitent retrouver son effervescence, la quiétude de ses parcs, son Times Square en folie, sa créativité et son insolence.

3 La côte amalfitaine

Parcours étroit, sinueux et affolant entre le bleu de la mer Tyrrhénienne et celui du ciel du sud de l’Italie. En contrebas, posés au cœur d’écrins de verdure, de jolies petites criques, de charmants villages (Positano, Amalfi, Salerne, Sorrento), dont les petites maisons sont agrippées à ces falaises aux contours déchiquetés. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette côte est reconnue comme étant l’une des plus impressionnantes et romantiques au monde.

4 La Suisse en train

D’une beauté sculpturale, la Suisse possède près de 7000 lacs, plus de 120 glaciers, 4 grands fleuves, des lacs de montagne ou souterrains, des cascades, des grottes, des gorges, des cavités glaciaires, près de 60 000 km de sentiers de randonnée et plus de 9000 km de pistes cyclables. Le « Grand tour de la Suisse en train » proposé par Swiss Travel System offre un trajet de 1600 km ponctué d’arrêts adaptés à ses goûts.

5 La Havane

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le centre historique de la capitale de Cuba, la Havana Vieja, déploie d’anciens palais, couvents et monastères datant de sa fondation, en 1519, par les conquistadores espagnols. Devenus musées (du chocolat, du rhum, de la céramique, etc.), de bons petits restaurants avec terrasse ou des hôtels de charme, ils proposent un cadre tout simplement spectaculaire.

6 Un safari en Afrique du Sud

L’Afrique du Sud compte de nombreux parcs dans lesquels s’ébattent les « Big Five » (éléphant, buffle, lion, léopard et rhinocéros). Rouler dans ces savanes dorées et ces steppes verdoyantes ou se lever aux aurores pour s’approcher des points d’eau où ils viennent s’abreuver sont des moments de pure grâce qui nous habitent longtemps au retour.

7 Les îles Galapagos

Situées dans l’océan Pacifique à l’ouest de la côte de l’Équateur, ces îles formées par les volcans voilà trois à cinq millions d’années jouissent d’une aura qui fait qu’elles sont perçues comme un paradis. Leur isolement extrême et le combat perpétuel auquel doivent se soumettre les différentes espèces pour survivre ont inspiré Charles Darwin pour son livre L’origine des espèces. Aujourd’hui encore, ces îles bouleversent profondément.

8 La Nouvelle-Orléans

Sur les rives du Mississippi, La Nouvelle-Orléans ne ressemble en rien à une autre ville des É.-U. Entremêlant l’élégance architecturale de ses riches demeures d’un temps révolu, son bayou mystérieux et sa culture vaudou omniprésente, elle continue de vibrer au rythme du blues et du jazz, et demeure un lieu de bouillonnement artistique et culturel, notamment avec sa Bourbon Street dans laquelle les musiciens semblent ne jamais vouloir fermer l’œil.

9 Cappadoce

Surtout connue pour ses formations rocheuses portant le joli nom de « cheminées de fée », cette partie du centre de la Turquie mêle nature et histoire avec brio. On y trouve des villes souterraines construites pour se protéger pendant les guerres arabo-byzantines, des églises construites dans les rochers, des hôtels troglodytes, et on y fait de spectaculaires randonnées.

10 Disney

On a beau y être allé des dizaines de fois, les amoureux de Disney ne s’en lassent jamais. Cette année marque le 50e anniversaire de l’endroit et les festivités devraient débuter le 1er octobre et se terminer fin 2022. On devrait donc pouvoir se joindre à la fête et en profiter pour faire l’essai du tout nouveau manège l’Aventure Ratatouille de Rémy à EPCOT !

11 La mer morte

Ce grand lac salé qui relie les berges d’Israël, de la Jordanie et de la Cisjordanie est l’un des sites les plus particuliers au monde. Sa surface située à plus de 400 m en dessous du niveau de la mer en fait le point le plus bas de la terre. Elle est réputée pour sa salinité extrêmement élevée, qui permet de flotter facilement, et pour sa boue noire riche en minéraux. Le désert qui l’entoure comprend de nombreux sites historiques, dont le parc national de Massada, l’ancienne forteresse du roi Hérode, le mont Sodome et ses 150 grottes de sel et le parc national Qumran où furent découverts les manuscrits de la mer Morte.

12 Islande

Située près du cercle arcti-que, l’Islande se compose de volcans, de geysers, de sources chaudes, de champs de lave, de chutes vertigineuses et même de glaciers. Si certains s’y rendent pour la pêche au saumon que l’on dit miraculeuse, d’autres profitent de ses 24 heures de clarté, en été, ou de ses aurores boréales en se prélassant dans une source thermale, en hiver.

13 La Croatie

Ce jeune pays qui ne garde pratiquement plus de traces du conflit serbo-croate et de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie se découvre par ses routes avec des arrêts sur ses plages de galets, dans ses vignobles, ses oliveraies ou ses champs de lavande. Mais il faut également naviguer dans ses eaux turquoise, admirer ses falaises déchiquetées, ses villes médiévales ayant conservé les trésors des civilisations passées et faire des arrêts dans ses îles, repaires discrets des stars.

14 Le mont Blanc

De nombreuses randonnées sont proposées pour découvrir les paysages alpins du plus imposant massif de la chaîne des Alpes (4809 m). D’une demi-journée, d’une journée ou en passant des nuits en bivouac ou en refuge, elles permettent de profiter de paysages mythiques. On peut même le faire en famille dans la réserve naturelle des aiguilles Rouges. Faisant face au mont Blanc, ce dernier circuit se rend jusqu’au lac Blanc (2352 m) et permet une vue bucolique sur ces cimes enneigées.

15 La Tunisie

Située au cœur de la Méditerranée, au carrefour de l’Orient et de l’Europe, la Tunisie déploie 1300 km de côtes avec de superbes plages, de somptueux centres de thalassothérapie et une mer d’un bleu à faire rêver. Riches de 3000 ans d’histoire, ses sites archéologiques rappellent la présence de nombreuses civilisations (Phéniciens, Romains, Byzantins, Arabes, Andalous et Turcs) et son éblouissant Sahara garde encore la trace des maisons troglodytes et des greniers devenus hôtels.

16 Le Vietnam

Bien ancré dans ses traditions et ses légendes, et portant toujours les stigmates des guerres successives, le Vietnam entre peu à peu dans le monde moderne. Ses grandes villes (Hanoï et Ho Chi Minh-Ville) voient pointer des gratte-ciel qui masquent ses paysages grandioses et l’anarchique ballet des scooters a remplacé la langueur des vélos. Il faut faire vite si l’on veut admirer les chapeaux coniques, les petites jonques, les palanches en bambou et les paysages grandioses comme celui de la baie d’Ha Long.

17 La Polynésie

Tahiti, Bora Bora, les Marquises... On rêve de partir à la découverte de ces 118 îles du bout du monde. Le bleu translucide de leurs lagons, le vert éclatant de leurs forêts, la richesse de leurs fonds marins et leurs montagnes sculptées par la colère des volcans ont été peints, chantés et déclamés par des artistes comme Paul Gauguin et Jacques Brel qui ont choisi d’en faire leur dernière demeure.

18 Alaska

Le plus grand État des É.-U. défie les superlatifs. C’est le pays des grands espaces et des paysages hétéroclites. On y trouve le mont Denali (autrefois le mont McKinley), la plus haute montagne d’Amérique du Nord, mais aussi des glaciers dont la fonte inquiète les scientifiques. Il est vrai qu’observer de près ces murs de glace, les écouter respirer, craquer, gronder, frémir, puis se séparer avec fracas en formant des icebergs qui secouent l’océan est un spectacle inoubliable et, ma foi, fort inquiétant.

19 Une croisière autour du monde

La majorité des grandes compagnies de croisière proposent des « tours du monde ». Bien entendu, le navire ne fait pas réellement le tour de la planète, mais selon le nombre de jours à bord, il permet de mettre le pied sur plusieurs continents, de naviguer sur différentes mers, de faire escale dans de nombreux pays et de se familiariser avec différentes cultures. Ce périple dure généralement entre 100 et 180 nuits, et se divise en plusieurs segments que l’on attache.

20 La Provence (France)

Bordées de lavande, de coquelicots, de vignobles ou d’oliveraies, les routes étroites et sinueuses du pays de Pagnol dévoilent un concentré de petits villages médiévaux, de paysages grandioses et de sites historiques fascinants. Mais pour vraiment tomber en amour avec ce lieu, il faut mélanger notre accent à celui chantant des Provençaux, les affronter à la pétanque et, en soirée, savourer un pastis au son des cigales. Du bonheur à l’état pur !

21 Sainte-Lucie

Cette petite île, surnommée le joyau des Caraïbes, déploie côtes abruptes, forêt tropicale, récifs de corail, parcs marins, réserves naturelles, vallées et collines luxuriantes, plages de sable doré ou argenté, petites criques aux eaux cristallines et poissons de toutes les couleurs. Ces majestueux pitons, symboles de l’île, jaillissent de l’eau turquoise et s’érigent en gardiens des nombreux trésors de ce petit coin de paradis. C’est vraiment un bijou d’île !

22 Bali

Surnommée l’île des Dieux, Bali baigne toujours dans une spiritualité d’un autre temps. Même si certaines de ses plages sont agréables, ce pays séduit surtout par ses rizières en terrasses, ses forêts touffues, ses innombrables temples, ses cérémonies colorées, mais plus que tout, par son peuple à la gentillesse et au sourire ravageur qui continue de préserver ses traditions millénaires.

23 Cancún

Située sur la péninsule du Yucatan, entre la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique, tout près de la deuxième plus grande barrière de corail (Mesoamerica), Cancún possède des plages à faire rêver. Certains affirment même qu’elles sont parmi les plus belles du monde. Pas étonnant que ce soit l’une des destinations fétiches des Québécois et qu’on ait tous envie de retourner s’y prélasser.

24 Le Cambodge

Au nord du pays, le parc archéologique d’Angkor cache de nombreux temples qui non seulement témoignent de la grandeur passée de l’ancienne capitale de l’empire khmer (du IXe au XVe siècle), mais sont de véritables chefs-d’œuvre. Les plus connus sont Angkor Vat et Ta Prohm qui ont servi de lieu de tournage à Tomb Raider.

25 La Grèce

Patrie d’Ulysse, de Poséidon, d’Aphrodite ou de Vénus, la Grèce se compose de milliers d’îles nées d’explosions de volcans ou de glissements de terrain. Pourtant, une centaine seulement sont habitées. Ces petits paradis gorgés de soleil, associés à tant de mythes et de légendes, déploient de spectaculaires points de vue, des eaux cristallines, des plages de sable doré ou noir et des trésors millénaires auréolés de la présence fantomatique de ses dieux et déesses.

26 La vallée du Douro

C’est sur les coteaux de cette région du nord du Portugal qu’est produit le fameux porto. L’éblouissant paysage de cette vallée, classée au patrimoine mondial, est dû à son fleuve mythique, le Douro, qui serpente en contrebas. Ses rives en paliers, chargées de vignes, d’oliviers et d’amandiers l’encadrent et forment un écrin dont la beauté laisse sans voix.

27 Le Transsibérien

Suivre la voie du Transsibérien, c’est emprunter une route mythique sur la plus longue voie ferrée au monde. Un itinéraire de plus de 9000 km, de Moscou à Vladivostok, au cœur de la Russie et de son histoire, mais surtout la traversée de cette terre d’exil qu’a trop longtemps été la Sibérie. Un périple unique à la découverte de la folie des grandeurs et des merveilles architecturales de la Russie.

28 La Martinique

Île française des Caraïbes, elle séduit par sa gastronomie métissée, ses rythmes mondialement connus, mais surtout par son histoire, sa culture et sa beauté qui lui a valu le surnom de fleur des Caraïbes.

29 L’Irlande

L’île d’Émeraude, comme on l’appelle, nous plonge dans un paysage luxuriant peuplé de moutons qui paissent doucement au pied de châteaux médiévaux ou de falaises escarpées. Cette terre enchanteresse et farouche a vu naître de nombreux écrivains, inspirés par son charme et ses nombreuses légendes mettant en scène des fées, des lutins, des sirènes et la mystérieuse Chaussée des Géants.

30 Les chutes d’Iguaçu (Argentine)

Classées parmi les plus hautes au monde, ces 275 cascades (la plus haute fait 90 m de hauteur) s’étendent sur 3 km de largeur au milieu de la forêt tropicale à la frontière du Brésil et de l’Argentine qui se partagent le spectacle. Spectaculaire merveille naturelle, elles sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. De n’importe lequel de ses points de vue, le paysage est renversant.

31 Venise

Bâtie sur l’eau, cette ville aux 400 ponts, 200 canaux et quelque 3000 ruelles fait rêver les romantiques depuis des lustres. Qui ne s’est pas imaginé un jour parcourir son Grand Canal en gondole, déambuler sur sa place Saint-Marc, photographier son pont des Soupirs ou tout simplement se perdre dans ses petits sentieris ? Pour en profiter pleinement, c’est à pied ou en vaporetto que ça se passe.

32 Le Mont-Saint-Michel (Normandie)

Lieu de pèlerinage important, cette abbaye est également la deuxième destination touristique la plus visitée de France (après la tour Eiffel). Pour s’offrir un moment hors du temps, on réserve pour une nuit dans l’une des petites maisons médiévales accrochées à ce légendaire îlot rocheux. Un immense privilège que d’avoir cette merveille, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, à nous seuls pour toute une soirée et une nuit.

33 La Bretagne

Profondément ancrée dans son passé mystique et légendaire (Brocéliande, Merlin, Arthur, Lancelot du Lac, Tristan et Yseult, Gargantua), la Bretagne a inspiré de nombreuses légendes. Il est vrai que ses brumes auréolent de mystère ses côtes fouettées par le vent. Pays de marins, chaque petite ville possède aussi son port dans lequel valsent doucement des centaines de navires et le Moyen-Âge n’est jamais bien loin.

34 La Nouvelle-Zélande

Dans ce pays, les forces de la nature semblent s’être donné rendez-vous : volcans, geysers, cavernes, glaciers, forêts séculaires, eaux thermales, bassins de boue, falaises escarpées, vagues rugissantes et fréquents tremblements de terre. Malgré sa jeune histoire (premiers contacts en 1642), ses paysages spectaculaires séduisent tant les contemplatifs que ceux qui carburent à l’adrénaline, et même les fous de cinéma (puisqu’on y trouve les lieux de tournage de la trilogie du Seigneur des anneaux).

35 Antarctique

Rendez-vous avec les extrêmes, le grand continent blanc est le plus froid (jusqu’à -89,3 °C), le plus venteux (avec des rafales pouvant atteindre 320 km/h), le plus élevé (jusqu’à 2,3 km d’altitude), le plus sec (moins de 5 cm de précipitations/an), le plus lointain et le plus isolé. Après l’avoir exploré, il ne reste plus qu’à rêver poser ses pieds sur la Lune ou sur Mars.

36 Les chemins de Compostelle (France et Espagne)

La marche ayant été l’une des activités principales du confinement, on peut s’offrir un véritable voyage à l’intérieur de soi avec l’un des itinéraires empruntés autrefois par les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Une belle occasion de découvrir de fabuleuses richesses historiques et religieuses, et des paysages magnifiques.

37 Grenade

Au pied des cimes de la Sierra Nevada, baignant dans la chaleur de l’Andalousie, se lovent Grenade et ses merveilles. Tout dans ce lieu se veut séduction : que ce soit les ruelles tortueuses de l’ancien quartier arabe, les habitations troglodytes du vieux quartier gitan et son imposante Alhambra, chef-d’œuvre architectural mauresque du XIe siècle.

38 La Toscane

Célèbre pour son art de vivre et sa richesse patrimoniale, ses bons vins, ses ruelles alambiquées, ses artistes célèbres (Michel Ange, Boticelli), ses villages pittoresques, ses villas bordées de cyprès, ses collines plantées de vignes et d’oliviers, la Toscane est le coffre aux trésors qui ouvre la porte à toutes les évasions. La simple évocation du nom de villes élégantes comme Florence, Sienne, Pise, San Gimignano est promesse de découvertes historiques qui en font l’une des destinations les plus prisées au monde.

39 Le Danube

Avec plus de 200 navires qui le sillonnent, le deuxième plus long fleuve d’Europe est aussi le plus achalandé. Connu dans l’Antiquité et immorta-lisé par Johann Strauss, il coule sur 2857 km à travers l’Europe centrale et traverse 10 pays. De nombreuses croisières permettent d’en découvrir toutes les merveilles. On dit de lui qu’il est le plus européen de tous les fleuves et son delta est inscrit au patrimoine de l’UNESCO.

40 Écosse

Empreinte d’une histoire mouvementée et de batailles sanglantes, l’Écosse est chargée de légendes et peuplée de fantômes. Que l’on erre dans les cachots de ses châteaux que l’on dit hantés, que l’on parte à la recherche de Nessie, son célèbre monstre du Loch Ness, ou que l’on suive les traces du beau Jamie de la populaire série Outlander, ce pays à l’ambiance rugueuse et mystérieuse fascine.

41 Parc National de Zion (États-Unis)

Réserve naturelle du sud-ouest de l’Utah, ce parc est célèbre pour sa forêt de falaises de grès rouge dont certaines s’élèvent à quelque 600 m de hauteur. Une route panoramique mène à de nombreux sentiers qui donnent un accès privilégié à ces paysages façonnés par la Virgin River et ses affluents. Les plus audacieux pourront même affronter l’une des randonnées les plus dangereuses du monde : Angels Landing Trail.

42 Désert Wadi Rum (Jordanie)

Ce désert pittoresque a prêté ses montagnes de granit et son sable de couleur orangé-rouge au cinéma pour Lawrence d’Arabie, Indiana Jones et la dernière croisade, Seul sur Mars et le dernier volet de Star Wars. Parmi ses curiosités naturelles, des rochers aux formes étranges et fantomatiques, des canyons, des arches, des falaises, etc. Malgré son apparence totalement désertique, des Bédouins y font paître leurs troupeaux de chèvres et des bivouacs attendent le voyageur.

43 Le Caire

Après de nombreux retards, c’est finalement cette année que le Grand Musée égyptien devrait ouvrir au Caire. Avec de toutes nouvelles expositions et des artefacts issus de récentes fouilles à Saqqarah et Louxor, ce nouveau musée offrira un regard moderne sur le passé de l’Égypte. Il sera situé sur le plateau de Gizeh, au nord des célèbres pyramides. On pourra y admirer, pour la première fois, la totalité du trésor royal de Toutankhamon.

44 Pétra

Comment décrire l’émotion qui nous envahit quand, au terme d’un étroit corridor, formé de hautes falaises de grès rose, apparaît Al Khazneh, le tombeau royal de Pétra, entièrement sculpté dans le roc ? Cet incroyable monument dont le nom signifie « trésor du pharaon » est décrit comme l’une des plus importantes merveilles de l’Antiquité par de nombreux archéologues et historiens.

45 Bordeaux

Entièrement reconstruite en pierre calcaire au XVIIIe siècle, Bordeaux est une ville d’une incroyable richesse architecturale. Présente dans cette région depuis l’Antiquité, la vigne s’y éclate à perte de vue. Certains vins qu’on y produit figurent même parmi les plus chers du monde (Château Margaux, Mouton Rothschild) et font de ce lieu une référence mondiale.

46 La Corse

Celle que l’on surnomme, avec raison, l’île de beauté est encerclée par les eaux chaudes et turquoise de la mer Méditerranée. C’est la destination prisée des adeptes de plages et des jeux nautiques, mais aussi par les amateurs de randonnées en montagnes et même ceux qui ne souhaitent que se repaître de sa beauté. Terre de tradition, elle a su préserver son patrimoine, son identité, sa langue, ses coutumes et sa culture authentique.

47 Malte

Plus grande des trois îles de l’archipel maltais, Malte est située au centre de la Méditerranée, entre la Sicile et la côte d’Afrique du Nord. Son histoire liée aux Romains, aux Maures, aux chevaliers de l’ordre de Saint-Jean, au Français et aux Britanniques se retrouve dans ses cathédrales, ses palais, ses forteresses, ses temples, dont le plus fascinant est certainement l’Hypogée, un temple préhistorique souterrain, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO Ses sites naturels sont d’une grande beauté et ses plages font rêver.

48 Ushuaia (Argentine)

Située dans l’archipel de la Terre de Feu (Tierra del Fuego), Ushuaia est la ville la plus au sud de la planète. Posée devant le canal Beagle, au pied de montagnes enneigées que surplombe le glacier Martial, elle doit sa renommée au décor spectaculaire qui l’entoure, au statut de fin du monde dont elle s’est dotée et, bien entendu, au fait qu’elle soit la dernière étape avant l’Antarctique.

49 Tokyo

Hôte malheureuse des Jeux olympiques de la pandémie, la mégapole japonaise a dépensé des milliards de yens dans de nouvelles infrastructures sportives et touristiques. Seuls les athlètes ont pu s’y rendre pour la durée des Jeux pendant que les touristes étrangers ont dû rester chez eux. On finira bien par retrouver Tokyo, ses quartiers typiques et sa cuisine singulière.

50 San Francisco

Ville de tous les possibles, San Francisco nourrit les rêves de réussite. Un simple selfie devant le célèbre Golden Gate dont la couleur rouge se teinte de doré au coucher du soleil suffit à susciter une enfilade de Oooh ! et de Aaaah ! sur les réseaux sociaux. Et il faut se rendre au Fischerman’s Wharf pour frissonner devant la lointaine prison d’Alcatraz, mais surtout gravir ses collines à bord d’un tramway ou d’un cable car pour admirer les maisons richissimes de ceux qui ont atteint le rêve américain.