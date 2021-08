ROY, Emilien



À la résidence Rive Claire de Ste-Claire, le 8 juillet 2021 à l'âge de 94 ans, est décédé paisiblement notre père monsieur Emilien Roy, époux de madame Anita Dion. Il demeurait à Honfleur.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 11h00 à 13h15.et de là, au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil outre son épouse, et ses enfants : André (Lucie Brochu), Jean-Guy (Ginette Boutin), Daniel (Chantal Beaudoin), Denise (Mario Gagnon), Nathalie (James Mau); ses petits-enfants: Frédéric Roy (Caroline Poliquin), Audrey Roy (Alexandre Bouchard), Samuel Roy (Brigitte Lamontagne), Anne-Julie Roy (Vincent Roy), Melissa Roy (Raymond Mercier), Pierre Antoine Roy (Marie-Ève Couture), Jean-Philippe Gagnon (Vanessa Houde), Francis Gagnon (Jennifer Bernier-Simard), William Mau (Alicia Raîche), Julien Mau ainsi que 8 arrière-petits-enfants. Il était le frère de : Yvette (feu Germain Plante), Simone (feu Raymond Laliberté), Lauréanne Asselin (Georges Fortin), Gisèle Asselin (Claude Asselin), Aline Asselin (Fernand Galichand), feu Alphonsine Roy, feu Jeanine Roy (feu Albert Talbot), feu Antoni Roy (feu Claire Monti) et feu Fernand Roy (Marielle Henry). De la famille Dion, iI était le beau-frère de : Laurice, Lionel (Nicole Bissonnette), Lise (Stan Guay), Suzanne (Gerhard Frenzel) et feu Raymonde (Robert Drolet). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 4715 Avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8. Site internet : https://www.coeuretavc.ca/. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire