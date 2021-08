GAUTHIER, Micheline



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Micheline Gauthier, survenu à Québec le 26 mai 2021, à l'âge de 97 ans. Elle était l'épouse de feu Raymond Gauthier, la fille de feu Laurentine Pagé et de feu Léon-Charles Marcotte. Elle habitait à Deschambault.L'inhumation des cendres de Mme Gauthier se fera tout de suite après au cimetière Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 110 rue Paquin, Portneuf (QC) G0A 2Y0.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Yvon Doré), Michèle (Yves Jacques), Gilles (Suzanne Noël), Yves (Linda St-Laurent) et Esthel (André Pagé); ses petits-enfants: Stéphane Béland (Johanne Dion), Éric Béland (Suzie Bédard), Christian Roy, Annie-Claude Roy, Sophie Gauthier, Dany Gauthier, Luc Gauthier (Fanny) et Lindsay Levac; plusieurs arrière-petits-enfants ainsi que sa belle-sœur Thérèse Gauthier (feu Jules Lamothe). Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses proches décédés avant elle : ses filles Louise et Marlène, sa sœur Florence Marcotte ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs : Théodule, Normand, Marie-Aimée et Gabrielle. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tout le personnel du CHSLD de Saint-Casimir pour les bons soins prodigués.(Emmanuelle de Saëns)Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.