GAUVIN, Carol



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Carol Gauvin, survenu le 18 juillet 2021 à l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 68 ans. Il était de le fils de feu Marcel Gauvin et feu Cécile Pelletier. Il laisse dans le deuil son épouse Claudia Boutet, son fils Michel Gauvin (Marie-Ève Racine), sa belle-fille Audrey Boutet (Mathieu Thériault), sa sœur Danielle Gauvin, son frère Gilles Gauvin (Sylvie Gilbert), sa belle-mère Pauline Boutet (feu René Boutet), sa belle-sœur Caroline Boutet (feu Sylvain Guillot), neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es); ses collègues de travail de RE/MAX Capitale, RE/MAX Référence et de la CIQ, ainsi que plusieurs amis(es) du Camping Domaine du Lac Cristal. La famille tient à remercier : Marie-Ève Drouin, infirmière qui a pris un grand soin de Carol; toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec; Dre Michèle Lavoie pour sa grande disponibilité, son empathie et son dévouement; Dre Andréanne Gauvin et Dre Virginie Audet-Croteau pour leur délicatesse, leur compassion ainsi que leur soutien à la famille. Selon les volontés de Carol, il n'y aura pas de funérailles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison de Quartier: https://www.aphlevis.com/fondation/, (418) 832-8053. Une fondation que Carol avait beaucoup à cœur.