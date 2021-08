GRENIER, Mariève



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 décembre 2020, est décédée à l'âge de 44 ans madame Mariève Grenier, conjointe de monsieur François Langlais. Elle était la fille de madame Monique Morel et de monsieur Carol Grenier (Hélène Bidégaré). Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière Les Jardins Québec. La famille vous accueillera à l'église à compter de 12h30 afin de recevoir les condoléances. Outre ses parents et son conjoint, elle laisse dans le deuil ses fils: Émile et Charles; sa sœur Julie (Pascal Normandin), ses beaux-parents: Daniel Langlais et Huguette Ledoux; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlais: Benoit (Isabel Madrid), Dominic (Wendy Roberge), Nicolas (Jessica Légaré); ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s, ses collègues et employés de Maclinik. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (HDQ), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, 418 525-4385.