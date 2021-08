7 spectacles à voir au Festival de Granby

Le Journal a demandé à Jean François Lippé, directeur général du Festival international de la chanson de Granby, d’identifier sept spectacles à voir cette année.

Luc De Larochellière

Photo courtoisie

« C’est notre lauréat d’il y a 35 ans [il avait remporté le grand concours en 1986]. On est très contents de l’avoir pour l’ouverture de cette édition. Il va faire le spectacle Sauvez mon âme, qu’il avait fait il y a 30 ans. »

8 août, 15 h, Palace de Granby

Pépé et sa guitare

Photo courtoisie

« Il fait partie de la nouvelle série de spectacles en salle, avec Luc De Larochellière, Saratoga et Vincent Vallières. Ce sont des spectacles intimes qui ne pourront accueillir qu’environ 70 personnes. Ça risque d’être très intéressant. »

13 août, 19 h 30, église St-Georges. Première partie : Louis Venne

Saratoga

Photo courtoisie, LePetitRusse

Le couple formé de Michel-Olivier Gasse et Chantal Archambault viendra présenter les chansons de son album Ceci est une espèce aimée, paru en 2019.

14 août, 19 h 30, église St-Georges. Première partie : Alicia Deschênes

Vincent Vallières

Photo courtoisie, LePetitRusse

L’auteur-compositeur donnera deux spectacles de sa tournée Toute beauté n’est pas perdue à l’église St-Georges. « C’est déjà complet », dit Jean François Lippé. Marc Déry fera aussi un spectacle gratuit à 16 h au Centre Notre-Dame, cette journée-là. « Comme pour tous les spectacles gratuits cette année, il faut que les gens se procurent des billets à l’avance », indique M. Lippé.

21 août, 16 h et 19 h 30, église St-Georges

Sara Dufour

Photo courtoisie, Susan Moss

« Elle sera là avec tous ses musiciens. Ils seront sept sur scène. Elle a annoncé il y a quelques jours qu’elle fera la première partie des Cowboys Fringants [le 27 novembre au Centre Bell]. Je pense que c’est vraiment une artiste à ne pas manquer. »

27 août, 19 h, parc Daniel-Johnson. Avec Alex Burger et Les Rats d’Swompe

Sarahmée

Photo courtoisie

« Il y a une série de spectacles extérieurs gratuits au parc Daniel-Johnson. Encore là, il faut réserver ses billets. Le 26 août, ce sera une soirée un peu plus urbaine avec Sarahmée, J.A.M. et Clay and Friends. Ce qui est bien, c’est qu’à chaque soirée, il y a des anciens du grand concours qui sont là. J.A.M. était de l’édition 2019. »

26 août, 19 h, parc Daniel-Johnson. Avec J.A.M. et Clay and Friends

Émile Bilodeau

Photo courtoisie, Flamme

Le festival se terminera le 28 août avec le passage du chouchou du public, Émile Bilodeau. Parions qu’il fera quelques chansons qui se retrouveront sur son futur album, dont la sortie est prévue à la fin de l’été. En tout, 2000 personnes pourront être admises, avec la distanciation, au parc Daniel-Johnson lors des concerts extérieurs. « On est content de retrouver le public et de pouvoir repartir la machine, dit Jean François Lippé. Je pense que les artistes seront aussi très contents. »