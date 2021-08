BRIAND, Céline



À l'IUCPQ, le 18 juillet 2021, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Céline Briand, épouse de feu monsieur Gérard Matte, fille de Nazaire Briand et Cécile Bérubé.Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Marie-Line (Frédérik Faucher) et Stéphanie; ses petits-enfants adorés: Gabriel, Sara-Jeanne, Jayden, Dérek, Jasmine, William, Émy, Alex, Jayke et Jessy; ses frères et sœurs: Francine (Jocelyn Frenette), feu Hugues, Alain (Marcella Dubé), Sylvie et Linda (Robert Ouimet); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant aux soins intensifs respiratoires du 6e étage de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Opération Enfants Soleil, 450 Avenue St-Jean- Baptiste, Québec, QC G2E 6H5, téléphone: 418-683-2323, www.operationenfantsoleil.ca