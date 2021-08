GAUTHIER, Aurélien



Au Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home, le 21 septembre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Aurélien Gauthier, conjoint depuis 43 ans de monsieur Gaétan Defoy, fils de feu Béatrice Fournier et de feu Oscar Gauthier. Natif de Ste-Félicité de Matane, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 12h30 à 14h30.Il laisse dans le deuil, outre son conjoint Gaétan; son frère et ses sœurs: feu Julien, Colette (Florian Deschênes), Huguette (Donald Simard), Christine (Jean Dessureau) et Cécilienne (Jean-Yves Lavoie), son beau-père Roland Defoy (feu Thérèse Gendron et Denyse Savard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Defoy : Daniel, Michel (Claudine Paquet), Muriel (Mario Otis), Nancy (Normand Brais), Alain et Sonia (Pierre Giguère), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont sa fidèle compagne Frimousse. La famille tient à remercier tout le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.