GODBOUT, Rolande Vaillancourt



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 30 juillet 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Rolande Vaillancourt, fille de feu dame Alphonsine Langevin et de feu monsieur Alphonse Vaillancourt. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Louis Godbout. Elle demeurait à Québec.de 10 heures à 11 heures.Ses cendres iront par la suite rejoindre son époux Jean-Louis au cimetière Jardins Québec, 493, Route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures, G3A 1W7.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réjean (Ginette Plamondon), Pierre, Renée (Mario Boivin), Martin, Serge (Luc Boivin) et Mario; son petit-fils Maxime. Elle était la sœur de : Rachel, Jacqueline (feu François Gagnon), feu Roger (Denise Savard), Claire (feu Simon Côté), feu Jean-Louis (Thérèse Godbout) et feu Sœur Édith Vaillancourt. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Godbout : feu Lucille (feu Yvon Vallée), feu Roland (Jeanne Morel), feu Raymond (Thérèse Lepage), feu Charles-Henri (Sonia Tremblay), feu Jacques-André (Jeannette Paradis), feu Marguerite (Raymond Castonguay), feu Mariette et feu Louise (Raymond Larochelle) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Le St-Patrick ainsi que le personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leurs excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bur. 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, Tél. : 1 800 295-8111.