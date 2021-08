TRUDEL, Nicole



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Nicole Trudel, survenu à Québec le 21 juillet 2021. Elle était l'épouse de feu Lewis E. Moir, la fille de feu Rolande Bourdeau et de feu Adalbert Trudel. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances. (Le stationnement est gratuit derrière l'édifice. Emprunter la rue des Jardins-Mérici pour accéder au stationnement des visiteurs.). Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ian Moir (Sinee Sukkromsai Moir), Susan Moir, Gail Moir-Rutledge (Loran Rutledge) et Neil Moir; ses petits-enfants : Nicolas Moir et Louise Moir; son frère Pierre Trudel (Monique Berthiaume); ses belles-sœurs : Sheila Noyk (feu Dennis Noyk) et Bernice English (David English); ses neveux : Vincent et Guillaume Trudel et autres neveux et amis très chers dont Jacques Dore, Luce Auclair et Jean Dorval, Yvon Fitzback, Josette Giroux, Christiane Huot, Hélène Dorval et Serge Paquin ainsi que Raymond Pelletier. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à Aline Rodrigue, au personnel du Manoir Archer et du Domaine Saint-Dominique pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294.https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/