Ado kidnappée: beaucoup plus qu'un fait divers

Une alerte AMBER a permis de retrouver saine et sauve une adolescente de 16 ans kidnappée à Kirkland par ses deux frères et un comparse.

Ils font face à des accusations très graves d’enlèvement, de voies de fait et de séquestration.

Une ordonnance de non-publication m’interdit d’évoquer la preuve présentée par les enquêteurs à l’enquête sur remise en liberté, les noms des accusés, de l’adolescente et les propos tenus par la juge, entre autres.

Valeurs

Mais cette affaire soulève plusieurs questions.

Quand on parle de l’intégration des immigrants, que faut-il entendre exactement par « intégration » ?

Vous avez la conception minimaliste de l’intégration : est intégré l’immigrant qui a un emploi et respecte les lois.

C’est la conception patronale de l’intégration : on veut des bras au plus bas prix possible, et c’est à peu près tout.

Vous avez une conception un tantinet plus exigeante : l’immigrant doit aussi parler la langue de la majorité.

Ma conception est plus rigoureuse : sans se renier complètement, l’immigrant doit fondamentalement adhé-rer aux valeurs de la société qui l’accueille.

L’affaire de Kirkland a conduit plusieurs observateurs à évoquer la terrible affaire Shafia.

Lors du procès de Mohamed Shafia, de sa femme et de leur fils – accusés d’avoir assassiné leurs trois filles et sa première épouse –, un psychologue témoignant pour la défense avait invoqué que le père était écartelé entre sa culture d’origine et celle d’ici.

Dans la conception tribale, clanique, sauvage et primitive de ces gens, il s’agissait de défendre leur « honneur ».

Les jeunes femmes étaient « coupables » de vouloir vivre à l’occidentale... en Occident.

Pensez-vous que ce genre de questions fut abordé lors du récent Sommet national sur l’« islamophobie » organisé par Justin Trudeau ?

Pensez-vous qu’il y a quelque chose sur le sujet parmi les 61 recommandations faites aux autorités par ce très remuant Conseil national des musulmans canadiens ?

Avez-vous entendu un mot de la part de l’armada de féministes qui placotent sur la loi 21 « raciste », sur le « boys club », sur la culture du viol chez le mâle québécois et sur Logan Mailloux ?

Combien ?

L’affaire de Kirkland survient au Québec en 2021.

Pas en Afghanistan, pas au Pakistan. Au Québec, en 2021.

Combien d’autres jeunes femmes vivent cela ?

Nous laissons entrer des gens dont les valeurs sont un affront à tout ce que l’on tente de construire ici depuis longtemps.

Il faut le dire, le redire et le redire encore.