PAINCHAUD, Hugues



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 21 juillet 2021, à l'âge de 76 ans et 10 mois, est décédé monsieur Hugues Painchaud, fils de feu madame Laurette Bergeron et de feu monsieur Léon Painchaud. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 9 h à 11 h 15.Il laisse dans le deuil ses fils : Pascal, Alain, Guillaume et François; ses frères et sa sœur, ainsi que ses multiples amis, dont Gaby et Gemma. Hugues a été très bien entouré avec ses collègues de travail à la papetière de Baie-Comeau. La famille remercie les membres du personnel des établissements de santé qui se sont occupés de lui.