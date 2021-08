SERGERIE, Père Rena, r.s.v.



À la résidence St-Brigid's Home, le 29 juillet 2021, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédé le père Rena Sergerie, religieux de St-Vincent de Paul. Il est né le 9 février 1933 en la paroisse Ste-Élizabeth de Proulx, Lac St-Jean. Il était le fils de feu monsieur Louis-Philippe Sergerie et feu madame Evelina Fortin. Il est entré au noviciat le 14 juillet 1964, a prononcé ses premiers vœux le 15 août 1965 et a été ordonné prêtre le 9 mai 1970.suivi de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille recevra les condoléances en présence du cercueil, à 9 h, soit une heure avant la cérémonie. Le père Sergerie a exercé son ministère à la Colonie Les Bosquets d'Otterburn Park, et aux Patros de Bagotville, de Charlesbourg et de Jonquière. Il a aussi été vicaire à la paroisse Ste-Agnès de Donnacona. Ses dernières années se sont passées au séniorat de la Maison provinciale, au Domaine de Bordeaux, puis à la résidence St Brigid's Home. Le religieux laisse dans le deuil les membres de sa communauté, les associés (es) et les agrégés (es) aux RSV. Il était le frère de feu Ruth (feu Daniel Delledonne). Il laisse aussi dans le deuil ses nièces : Patsy Delledonne (Graham Butler), Gina Delledonne, Joan Delledonne, des cousins et des parents et amis (es) des œuvres ou de la paroisse où il a travaillé. Prière de compenser l'envoi de fleurs par un don fait à : LES CHARITÉS RSV (pour les missions), 275, rue Marie-de-l'Incarnation, Québec, (Québec), G1N 3G5. Tél. : 418-650-3441, poste 315