Cyclisme : Mitchell élimine Genest et passe en demi

La cycliste canadienne Kelsey Mitchell a atteint les demi-finales de l’épreuve du sprint en éliminant sa compatriote Lauriane Genest, samedi, aux Jeux de Tokyo.

Les deux amies ont eu la malchance d’être dans la même vague des quarts de finale et c’est la Manitobaine qui a eu le dessus. Celle-ci a remporté les deux premières courses de la compétition de type deux de trois.

Précédemment en huitième de finale, Mitchell a défait la Néo-Zélandaise Ellesse Andrews par cinq millièmes de seconde, tandis que Genest a été battue par la Britannique Katy Marchant.

La native de Lévis a toutefois fini première lors d’un repêchage impliquant trois compétitrices et a accédé aux quarts. La Québécoise devra par ailleurs de nouveau participer à ce type de course, et ce, afin de déterminer les positions cinq à huit de l’épreuve.

De son côté, Mitchell est en lice pour une médaille contre l’Ukrainienne Olena Starikova, la Hongkongaise Lee Wai-sze et l’Allemande Emma Hinze.

Hugo Barrette chute

À l’épreuve du keirin chez les hommes, le Québécois Hugo Barrette a vécu une vive déception en étant éliminé à l’étape du repêchage.

L’athlète des Îles-de-la-Madeleine a joué de malchance pendant sa vague qualificative, alors que sa course a dû être reprise en raison d’une chute de deux rivaux. À ce moment, Barrette semblait sur le point de remporter sa vague.

À la reprise, il a été à son tour victime d’une chute, quand il a touché la roue du Britannique Jack Carlin. Le Québécois est lourdement tombé sur son épaule droite, ce qui mettait en péril sa participation au repêchage. Il a cependant trouvé la force de participer à cette course de la dernière chance, sans toutefois y connaître le succès espéré.

L’autre canadien participant à cette épreuve, l’Ontarien Nick Wammes, a aussi échoué dans sa qualification, ainsi que lors du repêchage.