HUOT, Gilberte Therriault



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 août 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée Madame Gilberte Therriault, épouse de feu Lucien Huot, fille de feu Joseph Arthur Therriault et de feu Marie-Blanche Filteau. Elle demeurait à Lévis et autrefois à St-Rédempteur. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Thérèse (Raymond Bergeron), Ginette (feu Roméo Baron), feu Suzanne (Marc Filteau) et Jacques (feu Line Pellerin); ses petits-enfants : Martine (Rosaire Desrochers), Nathalie (feu Réal Fleury), feu Alain (Sonia Beaudoin), Julie (François Cliche), Nancy (Christian Paradis), Denis Baron (Annie Cayer), Nicolas et Marie-Ève Filteau; ses arrière-petits-enfants : Maxime, Tommy, Cédric, Sarah, Rose, Stéphanie, Simon, Catherine, Émilie, Mélodie, Magalie, Anaïs et Émile ainsi que deux arrière-arrière-petits-enfants de la quatrième génération: Malory et Raphaël; ses frères et sœurs : feu Roméo (feu Carmen Bolduc), feu Gérard (feu Laurette Plante), feu Roger (Marie-Paule Vézina), feu Thérèse, feu Gaston (Michèle Leblanc), feu Rolande (feu Robert Bergeron), feu Marcel (Cécile Bergeron), feu René (Lucille Vincent), Philippe (feu Claudette Ménard) et feu Claudette, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. Un merci tout spécial à la Villa Mon Repos et tout son personnel pour les bons soins prodigués durant toutes ces années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduite par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 13h30.