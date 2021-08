Dans les coulisses du cinéma

Avec ce nouveau roman, l’écrivain britannique William Boyd nous entraîne dans le merveilleux monde des années 60 et de son cinéma. Jubilatoire !

Depuis déjà près de 40 ans, William Boyd est surtout connu pour ses romans. Un Anglais sous les tropiques, Comme neige au soleil, Les nouvelles confessions, Brazzaville Plage, La vie aux aguets, À livre ouvert, Solo, Les vies multiples d’Amory Clay... Oui, la liste est longue ! Mais ce qu’on ne sait pas toujours, c’est que ce Britannique né au Ghana écrit également des scénarios. Pour la télé, mais aussi pour le cinéma. Et c’est cet univers-là qu’il a décidé de mettre en scène dans Trio, son quinzième roman. Ou du moins, cet univers-là tel qu’il était il y a précisément 53 ans.

« J’ai commencé à écrire Trio avant le début de la pandémie et plus je me penchais sur l’année 1968, plus je relevais de liens avec 2020, précise William Boyd, qu’on a pu joindre chez lui, à Londres. J’ai remarqué qu’en ce temps-là, il y avait aussi une sorte de nervosité, une sorte de peur, les choses n’allant pas très bien dans le monde. Guerre du Viêt Nam, assassinat de Martin Luther King, assassinat de Bobby Kennedy, événements de Mai 68, crise monétaire, invasion de la Tchécoslovaquie... Partout l’anarchie, sauf au Royaume-Uni. Ici, on nageait dans une vraie bulle de plaisir et avec Trio, j’ai voulu montrer comment ce qui se passait ailleurs dans le monde avait tranquillement mais sûrement fini par s’introduire dans cette bulle. »

Voire la faire carrément éclater.

Silence, on tourne !

À l’été 1968, alors que les Swinging Sixties battent leur plein, la station balnéaire de Brighton accueillera ainsi toute l’équipe de la comédie romantique L’épatante échelle pour la Lune d’Emily Bracegirdle.

« Ce genre de film complètement fou était typique de l’époque en Grande-Bretagne, explique William Boyd. C’est probablement A Hard Day’s Night des Beatles qui en a lancé la mode et ensuite, il y a notamment eu The Knack... and How to Get It du réalisateur Richard Lester ou Can Heironymus Merkin Ever Forget Mercy Humppe and Find True Happiness ? [qui a été la toute première comédie musicale classée X !]. Avec son titre à rallonge, c’est d’ailleurs ce film qui m’a servi de modèle parce que selon moi, il a été le plus stupide d’entre tous. »

L’histoire ne dit pas si ce vieux film a été pénible à réaliser. Mais pour ce qui est de L’épatante échelle pour la Lune d’Emily Bracegirdle, ça sera assez gratiné merci ! Mauvais casting, caprices de vedettes, modifications incessantes du scénario, metteur en scène volage (donc rarement là quand on a besoin de lui), dérapages budgétaires, vol de pellicule... Bref, un ennui n’attendra pas l’autre et malgré la douzaine de tournages qu’il a déjà à son actif, le producteur Talbot Kydd aura bien du mal à garder la tête hors de l’eau. Surtout avec tout ce qui se trame dans sa vie : marié depuis 26 ans à une directrice d’école, Talbot songe en effet sérieusement à faire enfin son coming out. Parce que grâce à une nouvelle loi adoptée à peine un an plus tôt, les relations homosexuelles entre hommes sont désormais légales (et plus ou moins acceptées !) au Royaume-Uni.

Vrais visages

« Anton Tchékhov a dit, et je paraphrase, que la plupart des gens vivaient leur vie sous le voile du secret, indique William Boyd. Il y a donc le moi public, qui est une sorte de construction, de jeu d’acteur, et le moi privé, qu’on est seul à connaître et qui représente ce qu’on est vraiment. Les êtres humains sont opaques : même si on les côtoie tous les jours, on ne peut pas deviner leurs pensées. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les gens lisent des romans. Il n’y a que là qu’on accède directement aux réflexions des autres. Si on lit Anna Karénine, par exemple, on saura à quoi pense cette femme. Mais si on devait la rencontrer dans la vraie vie, on ne saurait rien du tout. Dans Trio, l’idée était donc de suivre trois personnages dont la vie secrète allait peu à peu devenir la vie dominante de leur existence. »

En plus de Talbot Kydd, on suivra donc aussi les pérégrinations de la star du film, Anny Viklund. Qui est sublimement belle, mais dont les histoires d’amour sont particulièrement compliquées. Son ex-mari, pour ne citer que lui, est un terroriste en cavale qui a déclaré la guerre au « Reich américain ». Et puis il y a Elfrida Wing, l’épouse délaissée du metteur en scène volage. Alors qu’elle était considérée comme la nouvelle Virginia Woolf, elle n’a pas écrit un seul livre en 10 ans. Et pour combattre le syndrome de la page blanche, elle n’a rien trouvé de mieux à faire que de boire en cachette du matin au soir. Du moins jusqu’à présent...

On mélange le tout et on obtient un joyeux cocktail qui se laisse savourer d’un bout à l’autre !