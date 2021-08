BOIVIN, Michel



À Québec, le 29 juillet 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Michel Boivin, fils de feu dame Rita Lizotte et de feu monsieur Pierre Boivin. La famille recevra les condoléances en présence des cendres, dès 13h00, auet la mise en columbarium des cendres de monsieur Boivin se fera à 14h30 au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants : Julie (Steve) et Pierre (Katherine); son frère feu Denis Boivin (Gaëtan Veilleux); ses sœurs : Micheline (Jean-Yves Jobin) et Claudette (Claude Leblanc); plusieurs neveux et nièces ainsi que des amis. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tous ceux et celles qui l'a soutenue lors de cette épreuve difficile.