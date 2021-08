En attendant les aubaines...

Il faut croire que les directeurs généraux de la ligue se sont offert quelques jours de repos avant d’attaquer la prochaine saison. C’est le calme plat présentement.

Les affaires courantes sont la responsabilité des adjoints, ceux qui voient à la signature de contrats avec des joueurs ayant obtenu des offres qualificatives.

Pour le reste, on attend.

On peut le comprendre. Le dossier Jack Eichel ne crée plus le même engouement qu’il y a quelques semaines, voire quelques mois. Les exigences de Kevyn Adams et des Sabres de Buffalo sont ridicules dans le contexte actuel. Après tout, c’est Eichel qui ne veut plus rien savoir d’une organisation qui ne parvient pas à sortir du bourbier dans lequel elle s’est empêtrée depuis plus de dix ans. Également, il y a Vladimir Tarasenko qui demeure toujours la propriété des Blues de St. Louis, et malgré tous les efforts des décideurs de l’équipe, notamment le directeur général, Doug Armstrong, le dossier avance à pas de tortue et encore.

Dvorak dans la vitrine

Il y a quelques rumeurs voulant que le Canadien ait manifesté un intérêt pour le centre Christian Dvorak, des Coyotes de l’Arizona.

Il est peu connu puisqu’il évolue avec une équipe qui se produit en Arizona. On voit rarement les Coyotes à la télé, et cette organisation a été le plus souvent dans l’actualité en raison des problèmes avec les propriétaires. Heureusement, André Tourigny donnera du lustre à cette organisation.

Dvorak est un Américain qui évoluait, dans les rangs juniors, avec les Knights de London et déployait son talent avec Mitch Marner. Il a marqué 17 buts l’an dernier et il attire l’attention parce qu’elles sont nombreuses, les formations qui désirent améliorer leur ligne de centre.

Il reste encore quatre ans à son entente lui rapportant 4, 450 M$ par saison.

Les Coyotes qui procèdent à des changements en profondeur exigent un prix élevé, et c’était à prévoir puisque les équipes ayant discuté avec le directeur général, Bill Armstrong, sont nombreuses.

Autre raison qui invite les décideurs à attendre patiemment. D’ici quelques semaines, à l’approche de l’ouverture des camps d’entraînement, et surtout, de la date limite pour respecter le plafond salarial de 81,5 M$, il y aura des équipes qui devront liquider des effectifs. D’autres décideurs attendent cette période pour réaliser de bonnes affaires puisqu’il y aura des réductions appréciables au niveau du prix à payer.

On reverra Tatar

► Tomas Tatar a finalement trouvé un employeur. Les Devils du New Jersey lui ont fait signer une entente de deux ans d’une valeur de 9 M$. Intéressant. Tatar a connu de bons moments avec le Canadien, mais il a été incapable de s’illustrer dans les matchs de grande importance et, finalement, le Canadien lui a préféré Mike Hoffman. Question : Hoffman ou Tatar ? Même prix. Sauf que Hoffman a signé un contrat de trois ans et Tatar, deux ans. Hoffman marque des buts. Tatar également. Tatar est-il plus responsable sur le plan défensif que Hoffman ? Oui, mais à peine. Cependant, Tatar ne parvient pas à gagner la confiance des entraîneurs pendant les séries éliminatoires. Il n’aime pas aller dans les zones où ça fait mal. Et Hoffman ? Contre le Colorado, ce printemps, il a été plutôt discret comme toute l’équipe des Blues. Néanmoins, il a une fiche de onze buts et neuf mentions d’aide et moins deux, en 33 matchs. Tatar : six buts, six passes et moins sept, en 40 matchs. Hoffman ou Tatar ? Personne n’y perd, personne n’y gagne.

► Les Rangers de New York ont suffisamment d’espace au niveau du plafond salarial pour obtenir Jack Eichel. Le hic, c’est qu’ils auront à négocier de nouvelles ententes avec Adam Fox, le défenseur par excellence de la dernière saison, et Mika Zibanejad, un joueur de centre de haut niveau. On soutient que Zibanejad demandera entre 9 et 10 M$, alors que Fox exigera un salaire similaire tout au moins à celui de Zach Werenski (9,5 M$) et de Cale Makar (9 M$). Au sujet de Fox, il représente l’aubaine par excellence dans le monde du sport. Il a été proclamé meilleur défenseur de la dernière saison alors qu’il touche un salaire annuel de 950 000 $.

On ne veut plus le voir

► Bien des observateurs se posent la question : les Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas et sa garde rapprochée, croient-ils vraiment pouvoir gagner la coupe Stanley avec deux gardiens comme Petr Mrazek et Jack Campbell ? Sérieusement... Je reconnais que des équipes comme les Blackhawks de Chicago, avec Antti Niemi, comme les Bruins de Boston avec Tim Thomas, après quelques années en Finlande, comme les Penguins de Pittsburgh avec Matt Murray ont accompli l’exploit, mais la parité étant encore plus présente, on peut entretenir de sérieuses réserves sur la gestion des Maple Leafs. Au fait, Carey Price et Andrei Vasilevskiy n’étaient-ils pas les deux gardiens qui se sont affrontés en finale pour l’obtention de la coupe Stanley ?

► Kevin Kurtz est un journaliste qui couvre les activités des Sharks de San Jose. Dans le dossier Evander Kane, soupçonné d’avoir parié sur des matchs de la LNH, y compris ceux de son équipe, à la suite des propos incendiaires de son ex-épouse, Kurtz écrit que plusieurs joueurs ne veulent plus voir Kane dans l’environnement de la formation. Oups. Or, comme Doug Wilson n’a rien d’un magicien, comment parviendra-t-il à échanger son controversé ailier qui vient de connaître une intéressante saison malgré une faillite personnelle déclarée de 26 M$ ? Qui veut courir un tel risque ? Qui veut d’un joueur que plusieurs de ses coéquipiers ne peuvent pas blairer ? Et, un joueur qui possède un contrat de 7 M$ ?

► John Tortorella a peut-être quitté les Blue Jackets de Columbus, mais il va demeurer près de l’action... du moins il va suivre les activités de la Ligue nationale avec intérêt. L’ex-entraîneur a été embauché par le réseau ESPN pour l’analyse en studio des matchs du circuit Bettman. ESPN revient dans le giron de la LNH après une absence de 17 ans. Va-t-il régler des comptes avec certains dirigeants ou encore avec certains patineurs ? Disons que Tortorella sera Tortorella : il fera connaître ses états d’âme, donc, il ne manquera pas de soulever de la controverse.