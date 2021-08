[EN IMAGES] Des jeunes amateurs de baseball foulent le Stade Canac

De jeunes joueurs de baseball avec des limitations ont eu l'occasion samedi de fouler le terrain du Stade Canac à Québec. Le temps d'un avant-midi, ils ont pu profiter des installations habituellement réservées aux professionnels.

Parmi les participants, Joaquim Gaudreault est un véritable admirateur de ce sport. «C'est vraiment, vraiment le fun que je sois au stade Canac, je me sens vraiment comme un pro», s’est-il enthousiasmé. Tout était prévu pour que les participants vivent l'expérience complète. Musique d'ambiance et annonceur maison sont venus agrémenter l’affrontement amical.

«Ça représente quelque chose de grandiose pour eux, c'est certain. Ils étaient stressés ce matin, c'était beau de les voir», a raconté la mère d’un participant, Mélanie Dion.

L’entraineur-chef du programme des Challengers a admis que plusieurs joueurs avaient hâte à ce moment.

«Jouer et s'entrainer sur le terrain des Capitales, c'est impressionnant pour n'importe quel joueur de la région. C'est encore plus impressionnant pour eux. Ça fait des mois qu'ils m'en parlent. Depuis que je leur ai dit qu'on venait ici, il y en a qui n'ont pas dormi encore», a raconté Vincent Lemieux.

«Ça m’impressionne. Je me suis parfois demandé comment c'était pour les joueurs professionnels d'être dans leur banc des joueurs et là je l'ai un peu découvert et c'est cool!», a reconnu Ariane Imbault, une joueuse des Challengers

Même si c'était une première pour eux dans des installations professionnelles, les participants n'en étaient pas à leur première présence au bâton. Chaque semaine, ils s'entrainent du côté de L'Ancienne-Lorette. Ils ont tous des raisons différentes d'aimer ce sport.

«D'avoir des jeunes différents, c'est déjà quelque chose, mais de trouver quelque chose qui peut leur faire vraiment plaisir, ça n'a pas de prix», a confié Marianne Boudreau.

Comme à chacune de leurs rencontres, l'activité a débuté avec une séance d'entraînement. Les jeunes étaient accompagnés de joueurs d'équipes de baseball mineur de la région.

«On les aidait. On essayait d'améliorer un peu comment ils frappaient. On les aidait à se placer au bâton. On les aidait à avoir une technique pour attraper et pour lancer», a expliqué Aurélie Pelletier, joueuse des Royals de Lévis.

Les activités de baseball adaptées connaissent un gain de popularité dans la région.

«On veut que le baseball soit un sport inclusif, qui regroupe l'ensemble des jeunes qui ont le goût de faire une activité sportive. C'est une activité sportive pour ces jeunes-là, une activité sociale par la même occasion», a détaillé Francis Morin, président pour la région de Québec de Baseball Québec.