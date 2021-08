Encore une chronique sur la COVID

Ça fait 18 mois que l’actualité a le hoquet, et à moins de parler des exploits d’Andre De Grasse, on n’a pas grand-chose d’autre à se mettre sous la dent que la damnée pandémie.

Est-ce que ça va finir un jour ? sommes-nous portés à nous demander, en voyant le nombre de cas quotidien qui repart en hausse. En quoi est-ce grave d’avoir plus de personnes infectées si l’écrasante majorité des gens sont protégés contre les formes graves de la maladie ?

On devine que le gouvernement craint que juste avec les non-vaccinés qui choperont la « peste » on ait assez de malades pour faire exploser le système de santé. On doit le deviner parce qu’on le déduit, parce que le gouvernement, de son côté, n’a pas pris le temps de démontrer quoi que ce soit, chiffres à l’appui. Il semble donc que ce soit le travail des médias d’expliquer aux gens de la restauration pourquoi ils doivent encore composer avec plein de restrictions qui compliquent leur travail.

On leur ajoutera bientôt un autre fardeau, à celles et ceux qui travaillent dans les services : ce sera de jouer à la police avec ceux qui ne se seront pas encore fait vacciner, par choix ou par négligence.

Ils n’en ont pas encore assez avec la pénurie de main-d’œuvre et les mois de profits perdus, dans les restos. On s’est dit que c’est eux qui auraient le plaisir de débattre en notre nom avec les récalcitrants.

Effet incitatif

C’est un autre sujet qui me déprime, le passeport vaccinal, parce que si je constate que je suis largement minoritaire à avoir ce point de vue, je peine encore à voir la démonstration qu’on en a besoin et, surtout, que ça va marcher. Mis à part un effet incitatif quand même non négligeable envers les retardataires, je ne pense pas que ce soit réaliste et intelligent de penser que les caissières de dépanneurs vont refuser de servir les gens qui n’ont pas de preuve vaccinale. Par ailleurs, que les antivaccins ne puissent plus côtoyer les personnes protégées ne les empêchera pas de se contaminer entre eux et d’aboutir à l’hôpital, mais ils seront bien punis et les gens seront contents.

Comme chroniqueur, j’ai le privilège de recevoir des messages de lecteurs qui ont différentes sensibilités. Ça permet de constater que les gens qui ne se sont pas encore fait vacciner ne sont pas tous des complotistes. Certains ont un historique de fortes réactions après un vaccin. D’autres ont des inquiétudes, peut-être non fondées mais néanmoins réelles, sur la rapidité du développement et de l’approbation des AstraZeneca de ce monde.

Se faire injecter un liquide dans le corps, ça reste quand même une expérience assez intime. Je suis assez convaincu que ce n’est pas en menaçant d’ostracisme social les gens qui ont un problème de confiance avec le vaccin qu’on va les convaincre que c’est une bonne chose pour eux de le recevoir.

Passe sur la palette

Depuis le début, je pense que la meilleure preuve que le vaccin n’est pas un complot de Big Pharma et d’un gouvernement autoritaire, c’est qu’on a l’entière liberté de le prendre ou pas. Je salue donc l’effort de ce gouvernement qui nous avait promis que la vaccination nous ramènerait à la normalité pour faire en sorte que ça arrive. Je n’ai toutefois pas de félicitations à lui faire pour la passe sur la palette qu’il est en train de faire aux mouvances complotistes.

En attendant, on a hâte de savoir quel est le nouveau plan pour qu’on puisse enfin parler d’autre chose que de la maudite pandémie.