Sécurité routière: huit (pénibles) journées dans la peau d’un signaleur

Les campagnes de sensibilisation et les contraventions salées n’ont toujours pas convaincu certains automobilistes d’être prudents sur les chantiers routiers du Québec, si bien que des travailleurs de la signalisation craignent pour leur sécurité, en plus de subir insultes et mépris.

« C’est la vie de cette job-là depuis toujours. Les gens ne comprennent pas [...] Du monde pressé, il va toujours y en avoir », regrette Pierre-Luc Morin. Cet ancien installateur a dû se faire amputer une jambe il y a près d’un an, après avoir été heurté sur un chantier.

Pour témoigner de la réalité de ce métier dangereux, notre journaliste est devenu signaleur routier pendant huit jours. Il a dû composer avec la frustration de voir certains conducteurs ignorer les règles de sécurité et la crainte d’être victime d’un accident. Tout comme les signaleurs qu’il a côtoyés, dont c’est là le quotidien.

Photo Chantal Poirier

« Le matin, tu dis bye à ta petite famille. Tu sais jamais si c’est la dernière fois que tu les vois. La peur, elle est constante », témoigne Éric Laflamme, président de l’Association regroupant les installateurs et les signaleurs du Québec (ARISQ). Ce dernier a occupé plusieurs postes, dont signaleur et installateur, avant de devenir superviseur.

Bien-être immédiat

Environ 4000 travailleurs en signalisation travaillent sur les chantiers du Québec. Leur rôle est d’assurer la sécurité des automobilistes et des travailleurs, pour un salaire d’environ 20 $ l’heure.

« Les gens ne réalisent pas que les travailleurs sont là pour que le trajet soit plus agréable. Ils les voient comme une entrave à leur bien-être immédiat », explique Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec.

Le président de l’Association des travailleurs en signalisation routière du Québec (ATSRQ), Jean-François Dionne, est d’avis que « si les signaleurs n’étaient pas là, il y aurait plus de routes fermées et d’accidents ».

Or, leur propre sécurité est compromise, par la conduite des automobilistes, par des problèmes de gestion de chantier ou la formation déficiente des travailleurs, entre autres.

Pas moins de 17 travailleurs en signalisation ont perdu la vie sur les chantiers depuis 2008. Et plus d’une centaine ont été blessés, l’an dernier.

Ni les gens du métier ni les experts en sécurité n’ont été surpris de ce qu’a vécu notre journaliste sur les chantiers, que ce soit le manque de respect ou même un accident évité de peu.

« Tout le monde est seul dans sa boîte de métal et veut arriver le plus vite possible à sa destination. Tout obstacle peut devenir frustrant », analyse Marie-Soleil Cloutier, professeure et spécialiste en sécurité routière.

Celle-ci s’inquiète de la peur qui pèse sur les travailleurs. « Ça me préoccupe pour la qualité de [leur] travail. Le niveau de stress peut augmenter, et l’attention du signaleur est importante. »

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant qu’« il y [ait] un gros roulement » d’employés, note M. Dionne.

Contraventions à la hausse

Pour tenter d’inciter les automobilistes à ralentir, le montant et le nombre de points d’inaptitudes de toutes les contraventions d’excès de vitesse remises en zone de construction ont été doublés par Québec, en mars 2011.

Le nombre de constats remis par la Sûreté du Québec (SQ) sur les chantiers depuis 2017 ne cesse néanmoins d’augmenter. Alors que 3465 contraventions ont été remises en 2017-2018, 5734 l’ont été en 2020-2021.

« Ça peut être la combinaison de deux facteurs. La flotte de véhicules augmente constamment au Québec, et il y a de la surveillance accrue de notre part », nuance Audrey-Anne Bilodeau, sergente de la SQ.

Pour sa part, M. Harrison avance qu’« on voit de plus en plus de cônes orange dans notre quotidien. On sait qu’il y a du danger, mais on est tellement habitués qu’on y porte de moins en moins attention. »

Il suffit de se glisser quelques heures dans la peau d’un signaleur routier pour comprendre les rigueurs du métier, mais surtout être témoin du manque de considération flagrant dont font preuve bien des automobilistes. Notre journaliste a tenté l’expérience. Il fait ici le récit de huit pénibles journées sur des chantiers, marquées par les frustrations, les insultes et la crainte constante qu’un accident se produise.

ACCIDENT ÉVITÉ DE JUSTESSE

Photo Chantal Poirier

Quelques heures sur un chantier permettent d’être témoin d’accidents évités de peu. Ou encore de frôler soi-même le pire.

Ainsi, un jeune homme inattentif se confond en excuses, après avoir freiné tout près de moi.

Un pas de plus sans le voir, et l’impact aurait été inévitable.

J’ai aussi eu de bonnes frousses, par exemple quand un conducteur en furie est reparti dangereusement, près d’une collègue.

TENSION CONSTANTE

Je travaille sur un chantier à Sainte-Brigide-d’Iberville lorsque mon cellulaire vibre dans ma poche. Je jette un œil. Un texto m’apprend qu’une signaleuse a été frappée par un véhicule à Laval.

Je l’annonce à mes collègues. Leur angoisse est évidente, même à travers le walkie-talkie. La mère de l’une d’elles en est à ses débuts comme signaleuse... à Laval.

« Ça s’est passé comment ? Elle est correcte ? » s’empresse-t-on de me demander sur les ondes.

La tension persiste jusqu’à ce qu’on ait des nouvelles de Josée Andrique. La signaleuse de 48 ans s’en est tirée avec une entorse au genou.

« La dame m’a dit être en retard. Et elle m’est rentrée dedans, m’a confié plus tard celle qui n’avait qu’un mois d’expérience à l’époque. Pour sauver 2 minutes. C’est épouvantable ! Ça m’a rendue plus nerveuse. Les gens sont prêts à tout pour nous écarter et continuer leur chemin. »

La conductrice a quant à elle été retrouvée. Elle aurait écopé d’une contravention de 380 $ et de 4 points d’inaptitude.

PAS « PLANTÉ À NE RIEN FAIRE »

Photo Chantal Poirier

« Vous êtes bien, payés au gros salaire, à rien faire », me lance un homme d’un certain âge, au volant de sa voiture. Il est loin d’être le seul à penser ainsi.

Il a évidemment tort. Les signaleurs doivent constamment observer ce qui se passe autour d’eux pour éviter les dangers, que ce soit pour protéger les automobilistes ou eux-mêmes.

Après tout, ils sont entourés de voitures de citoyens, mais aussi de machinerie, qui pourraient les écraser par inadvertance.

ON LUI A CRACHÉ AU VISAGE

Chacun des signaleurs et signaleuses que j’ai côtoyés pendant mon incursion avait des histoires d’horreur à partager.

Des engueulades, des injures, des accidents, des pneus qui crissent, même des voies de fait.

L’une d’entre elles m’a confié s’être fait cracher au visage, il y a quelques mois.

INJURIEUX ET INATTENTIFS

« Ferme-la, criss de calice d’épais de calice », m’a lancé un matin en guise de bonjour un homme. Il venait de tenter de contourner la signalisation.

Même si elles ne sont pas toujours audibles ou visibles, les insultes font certes partie de mon quotidien comme signaleur.

Une minorité d’automobilistes agissent ainsi, mais ce sont eux qui rendent la vie difficile aux travailleurs.

Des automobilistes m’adressent des simagrées au moins une fois par jour quand je hisse les bras pour les avertir de ralentir.

L’inattention des automobilistes sur la route est aussi effarante.

Quand je les aborde pour leur expliquer une bévue qu’ils viennent de commettre, je constate qu’ils ne savent pas de quoi je parle. C’est d’autant plus fréquent lors du retour à la maison.

AVALANCHE D’INFRACTIONS

Si la prudence est de mise lorsqu’on roule sur un chantier de construction, ça n’empêche pas des conducteurs d’ignorer les règles.

Des dizaines d’infractions ont pu être observées en quelques jours : excès de vitesse, virages interdits, manœuvres dangereuses, non-respect des panneaux de signalisation, cellulaires au volant.

Évidemment, ce sont là des comportements qui mettent à risque la sécurité des signaleurs, travailleurs de la construction et automobilistes. Il est frustrant pour les signaleurs de voir ça.

Techniquement, les signaleurs ont l’autorité d’exiger qu’un conducteur immobilise son véhicule afin d’assurer la fluidité de la circulation et la sécurité des travaux routiers.

Or, ils n’ont pas les moyens de rattraper les fautifs et encore moins de leur donner des contraventions. Il est toujours possible de retenir une plaque d’immatriculation afin de contacter les forces de l’ordre.

Désobéir à un signaleur ou à un brigadier est passible d’une amende de 200 $ à 400 $.

LA CAMÉRA CALME UNE AUTOMOBILISTE

Un jour, une dame furieuse m’interpelle alors que je sors d’un véhicule de fonction pour stopper la circulation.

« Hey, c’est quoi l’affaire ? », me crie-t-elle.

Je lui demande poliment s’il y a un problème.

« Oui, il y a un problème. J’ai un rendez-vous, je suis en retard ! », s’énerve-t-elle.

Or, au même moment, je rallume ma caméra Go Pro qui était éteinte pendant mon déplacement. La conductrice note mon geste. Et change d’attitude sur-le-champ. Je lui repose ma question : « Y a-t-il un problème ? »

« Non, il n’y en a pas de problème », assure-t-elle.

CHALEUR SUFFOCANTE

Au sixième jour de mon exercice, on annonce un maximum de 31 °C, et une température ressentie de 40 °C. Il n’est même pas 7 h du matin que mon corps est déjà couvert de sueur.

Difficile de demeurer concentré à nos tâches sous le poids de cette chaleur, entre la machinerie et l’asphalte brûlant. Déjà que les longues heures debout sont difficiles physiquement.

Vers 12 h 45, une collègue s’assied sur la chaîne de trottoir. Elle n’en peut plus et se dit étourdie. On tente de la rafraîchir comme on peut.

PAS ÉVIDENT D’ALLER AU PETIT COIN

Comme un collègue me l’a si bien dit : « Il faut marcher sur la fine ligne entre l’hydra-tation et l’impossibilité d’aller aux toilettes. »

Ce ne sont pas tous les chantiers qui sont dotés de toilettes chimiques. Pour un homme, en enfreignant un peu les règles, il y a moyen de s’en sortir. Mais pour les dames, se trouver un coin d’intimité peut devenir complexe.

UNE PAUSE ? QUAND ÇA ?

Photo Chantal Poirier

Pour les signaleurs, les pauses se font rares, malgré les longs quarts de travail.

Je dois traîner ma boîte à lunch sur le chantier et m’abreuver ou me nourrir quand j’ai une seconde devant moi.

NOTRE DÉMARCHE

Du 15 au 29 juin, Le Journal a fait une incursion sur quelques chantiers de construction du grand Montréal et de la Montérégie en tant que signaleur routier.

Notre reporter a d’abord suivi une formation en ligne d’environ trois heures auprès de l’Association québécoise des Transports, avant de réussir son examen en ligne avec une note de 82 %, en une vingtaine de minutes.

Il était alors en règle pour travailler sur les chantiers.

La compagnie ADS Signalisation a accepté de l’embaucher, en étant bien au fait de notre projet de reportage.

Jonathan Tremblay a passé 72 heures sur le terrain au cours de 8 journées de travail réparties sur deux semaines.

D’abord accompagné d’une superviseure, il a ensuite été considéré comme un membre à part entière de l’équipe. Ses journées de travail pouvaient varier de 8 à 12 heures consécutives.

Si notre journaliste a eu l’impression d’être mis en danger à l’occasion par la conduite de certains automobilistes, il n’a pas eu de raison de penser que l’entreprise qui l’embauchait n’avait pas fait ce qu’elle devait faire pour assurer sa sécurité.

Il était muni d’une caméra Go Pro pour capter ses interactions avec les automobilistes.

Il n’a pas accepté de salaire de la part de la compagnie de signalisation.

Méprisé et en danger

Avant d’embarquer dans ce projet d’immersion, jamais je n’aurais imaginé que les automobilistes pouvaient être si désagréables, voire dangereux, aux abords et sur les chantiers routiers en construction du Québec.

Je dois l’avouer. En tant qu’automobiliste, moi-même, j’ai certainement déjà fait preuve d’impatience envers un signaleur, à un moment ou un autre par le passé.

Or, après avoir troqué calepin et ordinateur pour l’uniforme et le drapeau durant 72 h, on ne m’y reprendra plus.

Ce n’est vraiment pas donné à tous d’être capables de subir ces conditions de travail éreintantes.

À cela s’ajoutent les manques de respect répétés des automobilistes alors qu’on tente simplement... de les protéger.

Vulnérables

D’autant plus que je me sentais souvent petit et vulnérable, aux côtés de la machinerie et des nombreux véhicules dont les conducteurs pressés ne respectaient pas toujours les règles.

Pendant mes quelques heures de travail, j’ai été témoin d’accidents évités de justesse.

Impossible de concevoir d’avoir à subir ça tous les jours. Mentalement et physiquement, je ne le supporterais pas. Rien d’étonnant au fait que les signaleurs aux longues carrières sont rares.

Chapeau à ceux qui tiennent le coup, et encore plus aux passionnés du métier.