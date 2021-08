L'album Donda de Kanye West sortira lundi

L'album très attendu a été répertorié sur une plateforme d'écoute à la demande comme «disponible pour être pré-commandé», avec une date de sortie prévue pour dans seulement deux jours.

On ne sait pas grand-chose de l'album de Kanye, mais il comportera 24 titres et présentera des collaborations telles que Jay Z, Travis Scott, Kid Cudi, Playboi Carti et le regretté Pop Smoke.

Cependant, certains amaeurs ne pensent pas que l'album sortira réellement ce jour-là, car sa date de sortie initiale du 24 juillet 2020, a été repoussé à maintes reprises.

Un hommage en chanson

Kanye était très proche de sa mère Donda, qui a inspiré le nom de son album, avant qu'elle ne décède il y a plus de dix ans à l'âge de 53 ans. Bien qu'il ait accepté son absence, il est convaincu qu'elle le soutient toujours à travers les hauts et les bas de sa vie.

«Vous savez, elle est ici avec nous et elle nous guide», a-t-il ainsi déclaré.