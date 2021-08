Les rêves ignés d’un Québécois au Japon

Plus de 10 ans après avoir quitté son Montréal natal pour s’installer au Japon, le cinéaste Philippe McKie rentre au bercail pour présenter son long métrage Dreams on Fire. Pour lui, une grande première à Fantasia coulait de source. « Ce festival a fait de moi qui je suis aujourd’hui », confie-t-il.

Philippe McKie n’était qu’un gamin lorsqu’est née sa fascination pour le Japon. D’abord obnubilé par les mangas (bandes dessinées) et animés, il a ensuite progressé vers les biographies de célèbres geishas, qu’il dévorait tout au long de son adolescence. En parallèle, le festival Fantasia est devenu sa porte d’entrée pour découvrir la culture nippone à travers le septième art.

Un déclic s’est aussitôt fait dans ces salles obscures qu’il était parfois peut-être un peu trop jeune pour fréquenter, avoue-t-il en riant.

Photo courtoisie, Fantasia

« C’était le premier endroit où je pouvais découvrir le cinéma asiatique et japonais, et j’en suis tombé amoureux. Je pouvais voir deux à trois films par jour, je courrais entre les salles pour en voir le plus possible. Je sais que je ne serais pas la même personne aujourd’hui si je n’avais pas découvert Fantasia », confie le cinéaste de 32 ans.

Le grand saut

Étudiant les us et coutumes du Japon à distance, en plus d’en apprendre la langue en cachette, Philippe McKie a finalement fait le grand saut à l’âge de 20 ans, pliant bagage pour Tokyo où il demeure depuis. Et c’est avec un premier long métrage, Dreams on Fire, qu’il est revenu passer quelques semaines à Montréal. On le découvrira ce soir à l’occasion de sa grande première nord-américaine.

Le cinéaste nous catapulte ici en plein centre-ville de Tokyo pour y suivre Yume, une jeune danseuse ayant tout quitté pour suivre son rêve jusqu’à la grande ville. La gloire ne sera toutefois pas instantanée pour notre héroïne, parfois contrainte de mettre ses ambitions en veille pour subvenir à ses besoins.

Autobiographique

Il est facile d’établir un parallèle entre le parcours de cette Yume et celui de Philippe McKie, tous deux ayant quitté famille et patrie dans le but de vivre de leur art dans la plus grande ville du Japon. Une observation qui fait acquiescer le cinéaste.

« Il y a beaucoup d’éléments autobiographiques », atteste-t-il.

« Tout ce qui est raconté et montré dans Dreams on Fire est soit basé sur ma vie, soit sur celle de gens que je connais. Je sais c’est quoi, devoir travailler à temps plein tout en essayant de réaliser ses rêves. Et ça, je voulais le montrer, je voulais que ce soit réaliste. C’est difficile. Ça prend du temps. Mais c’est possible », termine-t-il.