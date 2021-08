Marcus Semien met fin au débat pour les Jays

Dans un match à saveur défensive, les Blue Jays ont enlevé les honneurs du premier duel d’un programme double par la marque de 1 à 0, samedi à Toronto, contre les Red Sox de Boston, grâce à un circuit victorieux de Marcus Semien.

• À lire aussi: Bo Bichette fait tout pour les Jays

• À lire aussi: Les Blue Jays continuent de se plaire à la maison

Avec un pointage de 0 à 0, l’athlète de 30 ans a mis un terme à la rencontre à l’aide d’un seul élan, en fin de septième manche.

Les lanceurs partants de chaque formation ont été impeccables au monticule, puisque seulement quatre coups sûrs ont été cognés dans l’ensemble du match, soit deux par équipe.

Celui de l’équipe locale, Robbie Ray, a permis les deux frappes adverses, en plus d’accorder deux buts sur balles. Il a aussi passé cinq frappeurs dans la mitaine, en six manches de travail. La victoire est toutefois allée au dossier du releveur Jordan Romano (5-1), qui a retiré sur des prises deux des trois adversaires à se présenter devant lui.

Du côté des visiteurs, Nick Pivetta a accordé un seul coup sûr et autant de buts sur balles, en plus de faire mordre la poussière à cinq joueurs des Blue Jays, tout ça en six manches de travail. C’est toutefois le releveur Matt Barnes qui a vu la défaite s’ajouter à sa fiche (5-3), lui qui a accordé le circuit à Semien.

Par ailleurs, le Montréalais Khem Birch, qui a signé une prolongation de contrat de trois saisons avec les Raptors, jeudi, a effectué le lancer protocolaire. De plus, l’attaquant du Canadien de Montréal Brendan Gallagher était présent au Rogers Centre, en compagnie du défenseur des Devils du New Jersey Ty Smith.

Le deuxième duel aura lieu plus tard en soirée.