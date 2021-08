Patrice Bergeron et les Bruins discutent

Les Bruins de Boston ont amorcé les pourparlers avec leur capitaine, Patrice Bergeron, en vue d’une prolongation de contrat.

En 2021-2022, le Québécois de 36 ans conclura une entente de huit ans d’une valeur totale de 52 millions $ qu’il avait paraphé en juillet 2013. Selon le directeur général Don Sweeney, Bergeron choisira la durée de son prochain contrat.

«Patrice, Kent Hughes, son agent, et moi avons eu des discussions à propos de l'avenir de Patrice, a indiqué le DG vendredi et dont les propos ont été rapportés par le site internet de la Ligue nationale de hockey (LNH). Nous ne divulguerons pas publiquement les propos de ces conversations, comme nous le faisons pour les autres, et nous allons le laisser choisir le chemin qu'il veut prendre. Évidemment, la porte est toute grande ouverte pour Patrice et c'est à lui de voir pendant combien de temps il veut poursuivre sa carrière avec nous.»

Malgré qu’il avance en âge, Bergeron est toujours dominant dans le circuit Bettman. Il a notamment amassé 23 buts et 25 mentions d’aide pour 48 points en 54 parties l’an dernier. Il aussi récolté neuf points (4-5) en 11 rencontres éliminatoires.

Le natif de L’Ancienne-Lorette a également été l’un des finalistes pour le trophée Selke, remis annuellement au meilleur attaquant défensif de la LNH. Il s’agit de sa 10e nomination en carrière, lui qui a remporté l’honneur à quatre reprises.

Krejci de retour?

De plus, Sweeney a laissé entendre que le jouer de centre David Krejci pourrait effectuer un retour avec l’organisation bostonienne.

À la fin du mois de juillet, le vétéran a annoncé qu’il quittait la LNH pour retourner jouer au hockey dans sa République tchèque natale. Il a expliqué sa décision par son désir de pratiquer son sport devant les siens et de donner cette expérience à ses enfants.

«Nous verrons en cours de route si Krejci ouvre la porte à un retour, a dit le directeur général des Bruins. Mais encore une fois, c'est sa décision et il n'y a pas d'échéancier. Nous en avons discuté et nous avons regardé où nous en étions dans le processus pour ajouter de la profondeur sur le marché des joueurs autonomes.»