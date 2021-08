Pierre-Luc Poulin fier de sa performance malgré le résultat

TOKYO | Pierre-Luc Poulin n’a pas obtenu le résultat souhaité, mais il était fier de sa performance et celle de ses coéquipiers.

• À lire aussi: Une deuxième médaille pour Laurence Vincent Lapointe

• À lire aussi: Zsombor-Murray rate la finale du plongeon au 10 m

Poulin, Mark de Jonge, Nicholas Matveev et Simon McTavish ont terminé au 5e rang de leur demi-finale et ont été écartés de la finale A. «Nous avons fait une très bonne course, mais ce ne fut pas malheureusement assez, a expliqué Poulin qui vivait son baptême des JO. Ça va vraiment vite. C’est toujours serré sur la scène internationale, mais on se retrouve souvent du mauvais côté de l’histoire.»

«Dans les préliminaires et en quart-de-finale, nous avons eu de la misère à terminer nos courses, d’ajouter Poulin. En demi-finale, l’important était de finir en force et nous avons réussi.»

Les derniers mois n’ont pas été faciles pour l’équipage de K-4. «À l’exception de Mark, nous sommes très jeunes et nous avons dû repousser notre rêve olympique et être patient, a expliqué Poulin. J’ai aussi été opéré à une main, mais je suis revenu plus fort qu’avant ma blessure. De son côté, Mark s’est accroché et il a eu des doutes après le grave accident dont a été victime sa sœur.»

Poulin est catégorique. Il poursuivra jusqu’à Paris. Le kayak connaîtra des changements avec des épreuves de 200m, mais le K-2 et le K-4 500m seront toujours au rendez-vous. «Je vais m’organiser pour participer aux deux courses. Je me suis vraiment amélioré dans les 18 derniers mois. C’est excitant parce que nous serons forts en K-4. Le gars qui va remplacer Mark aura de grands souliers à chausser, mais nous avons appris à être fort et uni.»