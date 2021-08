Plus festif que jamais

Après une pause forcée par la pandémie l’an dernier, le 15e Festival Lorettain sera de retour le 28 août et offrira des spectacles et des prestations d’artistes réputés : Marc Dupré, Patsy Gallant, le groupe lorettain Sasseville, Pascale Labbé et DJ D-Noy. Les festivaliers de tout âge pourront également découvrir la zone familiale proposant plusieurs spectacles pour enfants et des dizaines de structures gonflables, ainsi que la zone dynamique avec sa randonnée cycliste de 20 km et ses jeux vidéo sur écran géant. Bien que l’accès à tous les spectacles et activités demeure toujours gratuit, les réservations seront obligatoires pour les spectacles de Patsy Gallant (à 16 h) et de Sasseville, Pascale Labbé et Marc Dupré (à compter de 19 h). La capacité de la scène principale est limitée à 5000 spectateurs afin de respecter les mesures sanitaires et assurer la sécurité de tous. Les résidents de L’Ancienne-Lorette peuvent réserver leurs billets jusqu’au 12 août, 13 h, par le biais de leur Dossier Citoyen accessible au lancienne-lorette.org. Les non-résidents pourront réserver à compter du 13 août, 9 h, directement sur la plateforme Lepointdevente.com. La programmation détaillée, ainsi que les renseignements logistiques (réservation, stationnement, navette, etc.) seront disponibles sur le site Web lancienne-lorette.org et sur la page Facebook du Festival Lorettain.

Futurs parlementaires ?

Photo courtoisie

Le Camp de jour citoyen de l’Assemblée nationale s’est poursuivi récemment avec une troisième cohorte. Ce nouveau groupe de jeunes âgés de 9 à 14 ans a profité d’un programme d’activités bien chargé et terminera la semaine à la salle de l’Assemblée nationale pour débattre de leurs projets de loi. Ce camp spécialisé, offert durant quatre semaines (depuis le 19 juillet jusqu’au 13 août), permet aux jeunes de se mettre dans la peau d’un député ou d’une députée le temps d’une semaine. Près de 100 jeunes étaient inscrits au camp. Tout comme les 125 parlementaires de l’Assemblée nationale, les jeunes débutent leur semaine par une cérémonie d’assermentation à la salle du Conseil législatif ; rédigent des projets de loi ; les bonifient en commission parlementaire ; participent à une conférence de presse ; et terminent avec une séance de travail dans la salle de l’Assemblée nationale pour tenter de faire adopter leurs projets de loi.

40 ans

Photo courtoisie

Bonne fête à l’avance à Louis-Pier Mercier (photo) qui aura officiellement 40 ans demain. Louis-Pier, résident de St-Apollinaire, est né à Santiago, au Chili, en Amérique du Sud, le 8 août 1981. Soudeur, monteur chez Les Structures CDL inc. à Lévis (Saint-Romuald). Louis-Pier est un amateur de musique (violon, guitare), et un bon sportif (marche, soccer). Ses parents et amis, sa conjointe Isabelle et ses deux filles, Layla et Amélia, lui souhaitent un bon début de quarantaine.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 7 août 1971. Les trois astronautes d’Apollo 15 regagnent la Terre après leur voyage sur la Lune. Deux autres missions lunaires suivront avant la fin de l’exploration habitée de notre unique satellite.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean-Charles Lajoie (photo), animateur sportif et figure de proue de la chaîne TVA Sports avec son émission JiC, 50 ans... Sydney Crosby, joueur de centre de la LNH (Pittsburgh), 34 ans... Jonathan Bernier, gardien de but de la LNH (Devils du New Jersey), 33 ans... Charlize Theron, actrice américaine née en Afrique du Sud, 46 ans... Bruno Pelletier, chanteur québécois, 59 ans... David Duchovny, acteur américain de télé et de cinéma, 61 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 7 août 2020 : Alain Delorme (photo), 70 ans, chanteur français (Romantique avec toi)... 2019 : Yves Roby, 80 ans, professeur au département d’histoire de l’Université Laval, écrivain et historien québécois... 2018 : Stan Mikita, 78 ans, ancien joueur-vedette des Blackhawks de Chicago originaire de la Slovaquie, qui a disputé 22 saisons avec l’équipe entre 1958 et 1980... 2018 : John Ciaccia, 85 ans, ancien ancien ministre libéral actif en politique québécoise pendant plus de 25 ans (1973-1998)... 2015 : Fernand Gosselin, 73 ans, sculpteur sur bois... 2013 : Hélène Loiselle, 85 ans, actrice et comédienne québécoise... 2013 : Eva Roy, 86 ans, mère de l’ex-mairesse de Lévis, Danielle Roy-Marinelli... 2013 : Paul Mercier, 89 ans, ancien député du Bloc Québécois (1993-2000)... 2005 : Peter Jennings, 66 ans, présentateur de nouvelles au réseau ABC... 2003 : Gaétan Bacon, 58 ans, animateur de radio et policier... 1957 : Oliver Hardy, 65 ans, du célèbre duo Laurel et Hardy.