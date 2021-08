Quatrième vague : «On est incertains»

Le premier ministre François Legault l’a annoncé, le Québec se trouve présentement dans une quatrième vague.

Le Dr Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec, estime que malgré les taux de vaccination relativement élevés de la province, il est impossible de prévoir comment cette vague se déroulera.

«On est incertains. Le taux de vaccination est excellent, mais c’est seulement 68 %», précise le médecin.

«La quatrième vague est commencée, on le voit depuis 7 à 10 jours, il y a plus de gens qui sont positifs. Ce n’est pas des gens malades, c’est vraiment là qu’on ne sait pas ce qui va se passer, parce que là on commence à rouvrir des étages COVID, les gens sont malades, mais malgré ça, ce n’est pas comme la première et la deuxième vague», explique le Dr Boucher.

Il souligne qu’il est inévitable que des gens soient infectés, mais espère qu’ils ne développent pas de symptômes graves de la maladie qui pourrait nécessiter une hospitalisation.

Vaccination

Le Dr Boucher espère tout de même que le taux de vaccination des Québécois continue d’augmenter. Il invite d’ailleurs ceux qui sont toujours réticents à aller se faire vacciner.

«Il faut comprendre que la plupart des gens qui se présentent et qui l’ont ne sont pas vaccinés», affirme le médecin.

Il souligne d’ailleurs que les quelques personnes vaccinées qui contractent la COVID-19 ne sont pas très malades et n’ont pas besoin d’un séjour prolongé à l’hôpital.

«Dans les quelques-uns qui ont reçu une, ou parfois deux doses, ils viennent, on fait des tests, tout est beau et ils repartent à la maison», explique le spécialiste.

«Alors, si c’est ça la deuxième vague, le système de santé va être capable de le gérer, mais on sait que dans les autres pays ça a explosé, alors on espère que notre taux de vaccination va nous protéger», résume le Dr Boucher.

