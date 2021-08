Samian: Cette envie de crier

Taire les souffrances et les revendications des peuples autochtones dans sa musique ne sera jamais une option pour le rappeur Samian. « Pourquoi je changerais de sujet quand il y a tellement de choses importantes encore à dire aujourd’hui ? » demande-t-il, alors qu’il lance son percutant nouvel album Nikamo.

Sept des huit titres du cinquième album de l’artiste originaire de la communauté autochtone de Pikogan, en Abitibi-Témiscamingue, sont en algonquin.

Or, dans la seule chanson en français, Génocide, Samian s’assure que tout le monde saisisse clairement l’exaspération des Premières Nations.

« L’interdiction de parler nos langues, c’est un génocide. Tuer l’Indien à l’intérieur de l’être humain, c’est un génocide. Voler et vendre des enfants, c’est un génocide. Les femmes autochtones disparues et assassinées, c’est un génocide. La Constitution canadienne est un génocide », dénonce le rappeur.

« Ça vient du cœur », expose Samian, quand on lui demande s’il se verrait écrire sur un autre sujet.

« Je ne me force pas pour écrire sur autre chose. Je n’écris pas des chansons de 9 à 5. Je peux être trois ans sans pondre une ligne, puis être six mois à seulement écrire, mais c’est certain qu’il y a toujours une envie de crier par rapport aux injustices que vivent les Premières Nations dans notre pays. C’est un combat qui est noble et je suis très fier, après 15 ans de carrière, d’être encore là. »

Le bon moment

Photo courtoisie, Martin Alarie

Même si la sortie de Nikamo tombe pile au moment où l’on déterre les dépouilles des enfants autochtones morts dans les pensionnats, ses chansons remontent à bien avant que les drames des Premières Nations fassent enfin les manchettes de la presse nationale.

« Quand j’ai choisi de le faire en algonquin, on ne parlait pas de l’histoire de Joyce Echaquan, on ne parlait pas de l’histoire des enfants des pensionnats, mais j’avais déjà à cœur de vraiment mettre la culture en avant-plan. Sauf que j’ai l’impression que les circonstances ont dépassé le message que j’ai voulu véhi-culer », dit Samian, qui croit que le moment n’a jamais été aussi propice pour partager les histoires de son peuple.

« C’est là ou jamais, dit-il. Je me souviens de mon premier album, il y a 14 ans. Le film de Richard Desjardins (Le peuple invisible) venait de sortir. Personne ou presque n’avait jamais entendu parler de nous, et hop, deux semaines plus tard, un rappeur algonquin sortait un album. Les gens ont tendu l’oreille. »

Recrutement international

S’attarder au propos de Nikamo ne doit cependant pas faire de l’ombre au travail des producteurs internationaux qui ont érigé les fondations musicales sur lesquelles Samian a déposé ses textes.

Du reggae de la seconde chanson, Dub, au boom bap qui rythme SQ, le rappeur joue avec l’assurance d’un vétéran sur plusieurs tableaux.

« J’ai fait appel à des beatmakers en Allemagne, au Royaume-Uni, au Nigéria, au Costa Rica, aux États-Unis. Ils sont tous complètement différents, mais j’y retrouvais une belle ligne directrice et ce sont des styles musicaux qui me ressemblent. J’aimais le contraste de mettre de l’algonquin sur du reggae, sur de la musique super old school, sur de l’afrobeat. »

Exporter le rap algonquin ?

La grande question maintenant est de savoir s’il y a un marché, hors des frontières québécoises, pour du rap en algonquin. Samian croit que oui.

« C’est spécial parce que vu que je viens du Québec et que je parle français, on rentre dans des listes de lecture francophones, anglophones et autochtones. On dirait que c’est plus facile en chantant dans une langue autochtone

d’explorer le monde. »

Tout en reconnaissant que son équipe nage dans l’inconnu, Samian confirme que des perches ont été tendues en Europe et aux États-Unis.

« On s’ouvre à un marché qui nous était inaccessible avec un album en français. Des distributeurs européens sont intéressés. Pour eux, c’est exotique. Mais je pense que j’ai beaucoup de choses à faire encore au Québec. »

■ L’album Nikamo, de Samian, est sur le marché.