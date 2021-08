Sécurité routière: il disait que c’était «une job de fou»

Le dernier travailleur en signalisation à ce jour à avoir laissé sa vie sur un chantier tentait d’élaborer des plans pour que son travail soit fait de manière plus visible et sécuritaire, selon ses proches.

« Sa crainte, c’était ça [d’avoir un accident]. Il essayait de faire des croquis pour trouver des solutions », confie Nancy Cauchon, 52 ans, la tante de Pascal Cauchon.

Le 8 avril dernier, l’homme de 39 ans a perdu la vie en après-midi, quand un poids lourd l’a frappé sur l’autoroute 20, à la hauteur de Saint-Cyrille-de-Wendover.

Des enquêtes sont toujours en cours afin de déterminer les causes exactes du décès de l’installateur en signalisation.

« Pascal disait tout le temps que c’était une job de fou. Tu ne sais pas si tu reviens le soir », se remémore sa tante.

Peur de mourir

M. Cauchon a par ailleurs laissé dans le deuil sa sœur de 25 ans, qui est aussi orpheline. « Elle n’a plus de bouée, se désole Nancy Cauchon. Ils étaient comme les deux doigts de la main. »

« Mon frère, c’était un peu comme une figure paternelle. On s’appelait régulièrement, souffle sa sœur, Roxanne Cauchon. Il me disait souvent qu’il avait peur de mourir au travail. Et il parlait du manque de conditions et de formation. »

Pascal Cauchon avait d’ailleurs envoyé son curriculum vitæ pour des postes dans des domaines bien différents, peu avant l’accident.

« Son plus grand regret était de ne pas être allé à l’école, pour avoir de meilleures conditions », relate celle qu’il a encouragée dans ses études en architecture.

« On dit toujours que c’est pire pour ceux qui restent. Mais c’est vrai. Il n’y a pas une fois que je croise un chantier où je ne pense pas à lui », conclut sa tante.