Abraham Ancer s’impose en prolongation

Le Mexicain Abraham Ancer a remporté l’Invitation St. Jude de la PGA, dimanche à Memphis, au terme d’une prolongation de deux trous.

L’athlète de 30 ans a eu le meilleur du Japonais Hideki Matsuyama et de l’Américain Sam Burns, en calant un oiselet sur le deuxième fanion supplémentaire, disputé sur le 18e trou, alors que les deux autres devaient se contenter de la normale.

«C’est complètement surréel, de dire Ancer, quelques minutes après avoir soulevé son nouveau trophée. Je pensais avoir échappé plusieurs coups durant mon deuxième neuf, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le golf est un sport fou. Il y a des moments [depuis le début de ma carrière] lors desquels je pensais avoir fait assez d’oiselets pour gagner et je ne gagnais pas. C’est la réalité de ce sport. Je suis content d’avoir joué de chance.»

Quelques instants auparavant, soit lors du 73e fanion de la compétition, Matsuyama est passé bien près d’éliminer ses deux rivaux, mais il a vu sa tentative d’oiselet effleurer la coupe.

Durant les 18 trous réglementaires de la journée, Matsuyama et Burns ont réussi certaines des meilleures performances de la journée, eux qui ont respectivement retranché sept et six frappes à la normale de 70. Pour sa part, Ancer a remis une carte finale de 68 (-2).

Meneur au terme de chacune des trois premières rondes de la compétition, l’Américain Harris English a très mal fini son tournoi, commettant un boguey et deux doubles bogueys durant la deuxième moitié de son parcours de la ronde finale.

Il a finalement complété le tournoi au quatrième rang, à une frappe d’obtenir son billet pour la prolongation.

Finalement, le seul Canadien en lice dans l’État du Tennessee, Corey Conners, a connu sa pire ronde de l’événement, avec 73 (+3) coups. Il a fini au 36e rang, à égalité avec six adversaires, à 14 frappes du trio de tête.