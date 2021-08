Anders Nilsson annonce sa retraite sportive

Le gardien de but Anders Nilsson a annoncé sa retraite du hockey professionnel, dimanche.

Limité par les blessures au cours de sa carrière, le gardien de 31 ans n’a pas disputé de match lors de la plus récente campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«J’aimerais annoncer ma retraite du hockey professionnel, a-t-il partagé, à l'aide d'un message sur Instagram. Mes symptômes après une commotion cérébrale et mes problèmes au cou ne me permettent plus de continuer à garder les buts au niveau professionnel. Ce n’est évidemment pas la manière dont j’aurais souhaité que ça se termine, mais j'ai pu réaliser mon rêve de jouer au sein de la LNH et de représenter la Suède sur la scène internationale. J’aimerais remercier tout le monde qui m’a soutenu dans les hauts et les bas de ma carrière.»

Le Suédois a pris part à 161 parties au sein du circuit Bettman. Il a obtenu 59 victoires en affichant une moyenne de buts alloués de 3,06 et un taux d’efficacité de ,907. Il a réussi six blanchissages au passage.

En neuf saisons dans la LNH, Nilsson a revêtu les uniformes des Islanders de New York, des Oilers d’Edmonton, des Blues de St. Louis, des Sabres de Buffalo, des Canucks de Vancouver et des Sénateurs d’Ottawa.

