Brett Phillips frappe un grand chelem pour les Rays

Brett Phillips a frappé un grand chelem en huitième manche pour propulser les Rays de Tampa Bay vers un gain de 9 à 6 contre les Orioles de Baltimore, dimanche, au Oriole Park.

En plus des quatre points qu’il a produits avec cette claque, Phillips a propulsé une autre balle en dehors des limites du terrain un peu plus tôt dans la partie pour permettre à cinq joueurs au total de fouler le marbre.

Austin Meadows a lui aussi frappé une longue balle, sa 21e de la campagne, en quatrième et Brandon Lower, Wander Franco et Yandy Diaz ont complété le pointage du côté des vainqueurs.

JT Chargois (2-0) a inscrit la victoire à sa fiche après avoir alloué deux coups sûrs et aucun point en une manche et un tiers de travail.

Chez les perdants, Cedric Mullins a également frappé un circuit en solo dès la manche initiale et Anthony Santander l’a imité en troisième en plus de produire un autre point en neuvième.

Paul Fry (4-5) n’a participé qu’à un tiers de manche, mais ce fut suffisant pour qu’il mérite le revers, puisqu’il a concédé le grand chelem à Phillips.

Les Yankees limités

Au Yankee Stadium, les Mariners de Seattle ont tenu les Yankees de New York en échec pour l’emporter 2 à 0.

Le duel était de 0 à 0 jusqu’en huitième manche, jusqu'à ce que Kyle Seager et Cal Raleigh produisent l’entièreté des points de la rencontre.

Paul Sewald (7-3) a été crédité de la victoire, lui qui a participé à une manche et deux tiers. Yusei Kikuchi et Casey Sadler l’ont précédé sur la butte et Drew Steckenrider a assuré le sauvetage.

Lucas Luetge (4-2) a pour sa part inscrit le revers à son dossier. Il a permis l’entièreté des points à ses rivaux au seul tour au bâton où il a été en action.

Le Québécois Abraham Toro n’a pas été en mesure de produire un seul coup sûr, mais il s’est vu octroyer un but sur balles qui lui a ensuite permis de croiser le marbre.

Ailleurs dans le baseball majeur

À Philadelphie, les Phillies ont blanchi les Mets de New York 3 à 0 grâce à trois circuits en solo. Le lanceur partant de l’équipe locale, Zack Wheeler, a réussi un match complet lors duquel il a fait mordre la poussière à 11 adversaires, accordant seulement deux coups sûrs et un but sur balles.

À Cincinnati, le Canadien Joey Votto a produit l’un des trois points des siens dans une victoire de 3 à 2 des Reds contre les Pirates de Pittsburgh.