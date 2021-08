Comment compenser l’abandon de ma mère?

Mes parents n’étaient pas faits pour être ensemble. Aussi loin que je remonte dans mon enfance, j’entends ma mère hurler. Elle passait son temps à crier après mon père. Avec mes deux frères, on se réfugiait dans notre chambre pour diminuer le choc, car dans le plus profond de nos cœurs d’enfants, on sentait que l’homme mou qu’était notre père souffrait de la situation sans avoir l’énergie de réagir devant cette femme dominante.

Alors que j’avais huit ans et mes frères 11 et 13 ans, on s’est levés un matin et elle avait disparu. Notre père nous a annoncé qu’elle avait fait ses valises pendant la nuit pour ne plus jamais revenir. Il disait ignorer où elle était partie et nous annonçait que désormais on allait devoir se débrouiller entre nous pour vivre au mieux le quotidien.

Elle n’est plus jamais revenue, et quand on questionnait notre père à son sujet, il nous répondait invariablement qu’il ne savait rien d’elle et qu’il ne voulait plus en parler. Mes frères n’ont jamais semblé avoir souffert de son départ, contrairement à moi, qui me sentais dépossédée d’une éventuelle complice dans mon développement de femme.

La vie a filé, moi et mes frères avons fondé nos familles, et puis notre père est décédé en 2019. Et qui a-t-on vu rebondir au salon funéraire accompagnée d’une de nos cousines : notre mère elle-même. Je ne reconnaissais plus dans la vieille femme qui s’est présentée devant nous la furie de mon souvenir d’enfance.

Elle était rentrée des États-Unis, où elle avait vécu pendant trente ans après être allée y rejoindre un amour de jeunesse désormais décédé. Par la suite, elle nous a offert ses plus plates excuses pour nous avoir abandonnés, ajoutant qu’elle avait épousé notre père en désespoir de cause sur un coup de tête après le départ vers les États de cet homme pour qui elle avait eu un coup de foudre.

Moi qui ai des enfants, je ne peux pas comprendre qu’une femme soit à ce point sans cœur pour abandonner les siens comme elle l’a fait avec nous. Et depuis son retour, je ne me résigne pas à renouer avec elle, alors que mes frères la fréquentent. Comme s’ils avaient oublié le sacrifice de sa vie que nous a offert notre père pour compenser. Je souffre de la situation. Je voudrais me montrer magnanime, mais je suis incapable de pardonner à cette femme qui a préféré l’amour à ses enfants.

Fille sans mère

Pardonner ne veut pas dire oublier ce qu’on nous a fait. Le pardon qu’on accorde a pour principal objectif de calmer les angoisses de celui ou de celle qui pardonne. C’est un service qu’on se rend à soi-même pour cesser de souffrir. Ce qui ne vous oblige nullement à fréquenter cette personne. À moins d’être masochiste, vous devriez y réfléchir sérieusement.